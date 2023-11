España espera brillar como anfitriona de las Finales de la BJKC de Sevilla

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de La Cartuja de Sevilla será el escenario donde 12 selecciones busquen a partir de este martes conquistar la Billie Jean King Cup 2023, competición en la que Suiza defiende título y España quiere aprovechar su condición de anfitriona para llegar lo más lejos posible.

El recinto hispalense ya está preparado para albergar hasta el próximo domingo la fase final de la antaño denominada Copa Federación, una cita que se le resiste desde hace muchos años al tenis femenino español, que quiere aprovechar el calor del público para intentar pelear por él.

España es cinco veces campeona de este evento, pero todos sus trofeos se aglutinan en la década de los 90 (1991, 1993, 1994, 1995 y 1998), bajo el liderazgo de Arancha Sánchez-Vicario y Conchita Martínez, la oscense precisamente la directora de estas Finales. Desde el último éxito, tres finales más, en 2000, 2002 y 2008, la última vez que estuvo en la pugna por el título, cayendo en Madrid ante Rusia por 4-0.

Ese fin de semana estaba como miembro del equipo Anabel Medina, capitana de nuevo del equipo español en La Cartuja, donde espera acabar con el mal fario bajo el nuevo formato y superar, al menos, el 'round robin'. Desde su retorno en la élite, ni en 2021, en Praga, ni en 2022, en Glasgow, pudo hacerlo, aunque hace un año lo tenía bien encarrilado, pero se le escapó el billete en un infausto día final ante Gran Bretaña donde no fue capaz de ganar ni un punto ni un set.

Ahora, el combinado nacional deberá lidiar con un grupo donde se medirá a una Polonia sin su mejor jugadora, Iga Swiatek, y a Canadá, contra la que debutará este miércoles. Para ello, Anabel Medina tiene la buena noticia del regreso de Paula Badosa, aunque la catalana lleva sin competir desde el pasado Wimbledon. A su lado, una Sara Sorribes en buen momento y muy curtida en esta BJKC, Rebeka Masarova, Cristina Bucsa y Marina Bassols.

Las Finales arrancarán este martes con la defensa del título por parte de Suiza, con la duda de Belinda Bencic, su número uno y que aunque anunció la semana pasada su embarazo, se encuentra en Sevilla, frente a Chequia, una de las favoritas por la presencia de Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon y que llega tras jugar las Finales de la WTA en Cancún (México), al igual que Barbora Krejcikova y Katarina Siniakova, que lo hicieron en dobles.

Además, también jugarán Australia y Eslovenia para abrir unas Finales que no contarán con algunas de las principales estrellas ya que además de Swiatek no estará la bielorrusa Aryna Sabalenka, cuyo país no puede competir por la invasión de Ucraia, las estadounidenses Coco Gauff, actual campeona del US Open, y Jessica Pegula, aunque sí estarán otras figuras como la kazaja Elena Rybakina, la mencionada Vondrousova o la francesa Carolina Garcia.