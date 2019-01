Federer: "Zverev llegará lejos este año en los 'Grand Slams'"

Publicado 16/01/2019 13:53:32 CET

MELBOURNE (AUSTRALIA), 16 Ene. (Reuters/EP) -

El tenista suizo Roger Federer coincidió con el serbio en Novak Djokovic en que tanto ellos dos como el español Rafa Nadal siguen siendo favoritos reales para conquistar los 'Grand Slams', aunque espera que este año el alemán Alexander Zverev pueda dar el salto.

"Creo que es así. Creo que Novak, Rafa y yo sabemos cómo ganar 'Grand Slams'. Rafa tiene que ser el número uno de los favoritos, no me importa cómo se sienta, para Roland Garros, y Novak es siempre favorito en pistas duras, básicamente en cualquier pista si está al cien por cien y juega como el año pasado. Quizás sólo por mi cantidad de títulos en Wimbledon y en otros lugares, tengo que ponerme en esa terna también", admitió Federer en rueda de prensa tras ganar a Daniel Evans en el Abierto de Australia.

El último jugador que no era ninguno de estos tres que ganó un 'grande' fue el suizo Stanislas Wawrinka, campeón en 2016 del US Open y capaz de ganar también Roland Garros en 2015 y el Abierto de Australia en 2014. De hecho desde que Juan Martín del Potro ganase el US Open en 2009, sólo el de Lausana, con esos tres 'grandes', el escocés Andy Murray (Wimbledon -2- y US Open -1-) y el croata Marin Cilic (un US Open) se han podido inmiscuir entre este trío.

"Hay otros chicos, sin duda. Creo también que con 'Sascha' (Alexander Zverev) ganando las Finales de la ATP, es de justicia decir que, aunque no haya todavía avanzado lejos en los 'Grand Slams', definitivamente lo hará este año en uno de ellos, quizás incluso aquí en Australia, veremos", sentenció el veterano tenista de 37 años.