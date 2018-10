Feliciano López cae en cuartos de Acapulco

Publicado 02/03/2018 10:36:54 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Feliciano López resultó eliminado del torneo de Acapulco (México), puntuable para la ATP y la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras caer claramente este jueves en los cuartos de final ante el estadounidense Jared Donaldson en dos sets por 6-3, 6-1.

No fue el mejor día del toledano, que apenas tuvo opciones ante el americano, de 21 años y 59 del mundo, dominador desde su servicio con el que sólo perdió dos puntos, ambos con el segundo servicio. Desde esa firmeza, desarboló a otro reputado sacador, que no tuvo en este aspecto su mejor arma, sobre porque no pudo conectar muchos primeros.

Donaldson encarriló rápidamente el primer set con un 'break' sobre el primer servicio de 'Feli', que terminó por ceder la manga con otra rotura. En el segundo, apenas hubo emoción, con un Donaldson demoledor que ganó cinco de sus seis juegos en blanco.