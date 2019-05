Ferrer alarga su despedida ante Bautista y reta ahora al campeón Zverev

Publicado 07/05/2019 19:44:19 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El veterano David Ferrer se dio un día más en el mundo del tenis después de superar este martes su estreno en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, después de imponerse a su compatriota y amigo Roberto Bautista en tres sets por 6-4, 4-6, 6-4.

La Manolo Santana disfrutó de un entretenido y competido encuentro entre los dos tenistas de la 'Armada', marcado por el carácter emotivo que rodea al alicantino que pondrá punto y final a su carrera en la Caja Mágica. Ambos, que finalmente se dieron de baja del cuadro de dobles donde iban a formar pareja, pelearon durante más de dos horas y media, y pese a algún problema físico, 'Ferru' sacó a relucir su conocido carácter para privar al castellonense del pase a la segunda ronda.

Ahora, al de Jávea le tocará recuperarse de esta primera dura pugna porque en su camino se cruzará el alemán Alexander Zverev, cuatro del mundo y defensor del trono en la capital. El de Hamburgo ya ha sido rival en este 2019 del español, al que derrotó en Acapulco (México), pero contra el que perdió en Miami (Estados Unidos).

El duelo en la Central comenzó igualado y con los errores mandando por encima de los aciertos. Bautista venía con el rodaje de sus semifinales en Múnich (Alemania), pero se topó con la versión más aguerrida de su compatriota, incansable luchador desde la primera pelota. La diferencia en el parcial fue la rotura del séptimo juego para el alicantino, que supo gestionar para ponerse por delante.

El de Castellón mejoró ostensiblemente en el segundo set, donde minimizó mucho sus errores no forzados. Además, apretó con su servicio y tuvo mejores oportunidades que su rival, que supo aguantar hasta el décimo juego. Con 5-4 en contra, 'Ferru' tuvo 40-30, pero finalmente la manga fue para Bautista.

El partido se alargaba, pero eso inicialmente no pareció pesarle más al de Jávea. El castellonense volvía a cometer más errores y tras recuperar un 'break' inicial, concedía otro. En ese descanso, las alarmas saltaron cuando el fisio atendió a Ferrer, con molestias en su muslo izquierdo por culpa de una deshidratación, aunque eso tampoco paró al veterano tenista. Perdió su saque a continuación, pero no se rindió y le robó uno más a su oponente y no dio más concesiones para darse una merecida prórroga.

RAMOS SE DESPIDE

Por otro lado, Albert Ramos, clasificado al cuadro principal desde la fase previa, no pudo superar su debut al perder ante el francés Jeremy Chardy en tres sets por 6-2, 4-6, 7-5, en un partido que se alargó más de dos horas.

El jugador catalán tuvo sus oportunidades en la tercera y definitiva manga donde no aprovechó un 'break' y tres bolas de rotura con 3-3 antes de perder de forma fatal su saque cuando buscaba su suerte en el 'tie-break'.