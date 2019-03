Ferrer sorprende a Zverev en Miami

Publicado 24/03/2019 10:43:08 CET

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español David Ferrer ha dado la sorpresa esta madrugada al eliminar en segunda ronda del torneo de Miami (Estados Unidos), segundo Masters 1.000 de la temporada, al número tres del mundo, el alemán Alexander Zverev (2-6, 7-5, 6-3), una hazaña que le permite citarse en tercera ronda con el estadounidense Frances Tiafoe.

Con 36 años y a dos meses de su retirada, el alicantino, hundido en el puesto 155 del ranking ATP, fue capaz de doblegar a un 'Top 3' por primera vez desde Montecarlo 2014, cuando ganó a su compatriota Rafa Nadal. Una 'wild card' le dio su billete al torneo y ahora deja por el camino a un rival 15 años más joven que él.

Sin embargo, el de Jávea tuvo que remontar después de un primer set adverso, donde tras intercambiarse dos golpes Zverev enlazó tres juegos ganados consecutivos para llevarse el parcial. Ferrer inició la segunda manga rompiendo, pero el germano la neutralizó en el octavo juego.

El español aguantó el tipo y fue capaz de adjudicarse el set con un nuevo 'break' en el undécimo, y todo tuvo que decidirse en el tercer parcial. Después de defenderse de hasta cuatro bolas de rotura, Zverev cedió en la quinta, y Ferrer no perdonó; otro quiebre en el juego que cerraba el duelo le dio la victoria tras dos horas y 22 minutos.

"La verdad que sí, este triunfo no estaba dentro de mis planes. Estoy viviendo mi mejor torneo del año y lo mejor de todo es el cariño de la gente", reconoció Ferrer tras el partido. "No pedí 'wild card' porque sabía que había gente joven y no quería quitársela a jugadores que la merecían más, pero el torneo me la dio. Quiero darle la gracias y qué mejor manera que en un ambiente como este", añadió.

Ahora, se enfrentará en tercera ronda, en busca de un puesto en octavos, con el local Frances Tiafoe, que llega tras vencer al serbio Miomir Kecmanovic (7-6(6), 7-6(5)).

FELICIANO, MUNAR Y ANDÚJAR CAEN EN SEGUNDA RONDA

Por su parte, Feliciano López, Jaume Munar y Pablo Andújar cayeron eliminados en una exigente segunda ronda, en la cual tuvieron todos rivales de nivel como Grigor Dimitrov (6-1, 6-3), Kevin Anderson (6-4, 3-6, 6-3) y David Goffin (6-4, 6-1).

'Feli', que ganó en su estreno un duro intercambio con el francés Benoit Paire, no encontró resquicio en un Dimitrov que vuelve a la pista esta semana desde el Abierto de Australia. El búlgaro salió serio con su saque y más agresivo al resto, para romper al español. Feliciano se vio desarmado y el número 29 del mundo puso la directa hasta un 6-1.

Dimitrov tampoco tuvo que defender ni una bola de 'break' en el segundo set (6-3). El búlgaro culminó su estreno con victoria en Miami, a cuya nueva sede en el Hard Rock Stadium acudió también Anderson desde Melbourne. El sudafricano tuvo que sudar ante un Munar que tuteó al número siete del mundo, siempre en la pelea. El español sometió a su rival de inicio, con un 'break' y saque para el 1-4.

No remató Munar y sufrió la reacción de Anderson, que subió enteros para tumbar la resistencia del español, en especial en un largo séptimo juego donde logró el segundo 'break'. El sudafricano se apuntó el primer set pero aún así Munar siguió en la pelea. Se activó de piernas y apretó para lograr la rotura que le bastó para empatar el partido, con Anderson atendido por el fisio.

Fue una falsa alarma, porque el sexto cabeza de serie fue otro en el tercer set, de nuevo letal con su derecha y certero con el 'break' para ponerse 3-0. No tiró la toalla Munar, pero tampoco perdonó un Anderson verdugo ya este año del balear en Pune, donde ganó el título el sudafricano en la primera semana del año.

Andújar sufrió otro estreno con fuerza de un cabeza de serie como Goffin. El belga se quedó un primer set psicológico, con intercambio de 'breaks', el último en blanco para dejar tocado al español. Andújar no tuvo un servicio cómodo en el segundo parcial hasta que Goffin logró una renta de dos roturas con la que avanzó a la cita con el italiano Marco Cecchinato en tercera ronda.