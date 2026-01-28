Ferrero, sobre Alcaraz: "Se me partió el corazón, pero me estoy recuperando"

Archivo - Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El extenista y entrenador Juan Carlos Ferrero ha reconocido que dejar su relación profesional con Carlos Alcaraz le "partió el corazón", aunque se está "recuperando", y ve al murciano como "favorito" a conquistar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y el único 'grande' que le falta en su palmarés, porque lo ve "muy motivado y cuando huele sangre es muy difícil de batir".

"Si ahora yo dijera 'tengo partido el corazón porque no estoy con Carlos'... En parte es así. Cuando ha pasado, a mí se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero el corazón está dolido. A mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente tiene que seguir adelante, porque es el que está compitiendo y tiene que estar bien. Él es más joven y se recuperará antes", señaló en una entrevista a 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño.

Además, reconoció que le duele ver partidos del murciano en el Abierto de Australia. ""Está todo muy reciente, te pones un poco melancólico y un poco triste. Sientes un poco todo lo que ha pasado, y no es fácil ahora mismo. Ahora estoy mejor, el tiempo lo cura todo y lo asimilas mejor, pero ahora no estoy con muchas ganas de ver partidos", confesó.

Sobre si se sintió el 'poli malo' en su relación con Alcaraz, Ferrero explicó que "tiene que haber un camino claro". "Yo creo que se ha trabajado bien con él, se le ha dado unos valores, una exigencia y nosotros nos hemos adaptado a su forma de pensar", apuntó. "Nosotros le hemos dicho cuando pensábamos que algo no era aconsejable y cuando sí lo era. Las formas de trabajar en pista él siempre las ha aceptado y nadie se ha quejado nunca", subrayó.

Por otra parte, aseguró que el de El Palmar "funciona muy bien con una motivación clara". "Viene a este torneo muy motivado por las ganas que tiene de ganarlo y completar el 'Grand Slam'", expuso. "Yo doy un poco favorito a Carlos porque lo veo muy motivado, y cuando huele sangre es muy difícil de batir", afirmó.

"No podemos poner límites a Carlos, su límite está muy alto. ¿Puede ser el mejor de la historia? Puede serlo, las capacidades las tiene. Luego hay muchas cosas que pueden influir: lesiones, motivación, se tiene que cuidar mucho porque es muy explosivo... ¿Puede superar a Djokovic? Puede. Las capacidades las tiene", prosiguió.

También desveló que le mandará un mensaje si llega a la final del 'grande' oceánico. "Sí, por supuesto que sí. Eso lo tenía más que pensado. La relación está ahí y no tengo por qué no felicitarle cuando gana. Y al resto del equipo igual", manifestó.

Por último, preguntado por su podría ser el 'coach' del delantero del Real Madrid Vinícius, Ferrero recordó que "cuando estás con alguien muy jóvenes haces de todo: psicólogo, entrenador, preparador físico, amigo...". "En el carácter emocional, no sé si podría ayudarle o no, pero alguna charla le podría dar", finalizó.