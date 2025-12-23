Garbiñe Muguruza y la separación de Alcaraz y Ferrero: "Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona

Archivo - La extenista española Garbiñe Muguruza - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic.

La extenista española Garbiñe Muguruza ha reconocido que le sorprendió "muchísimo" la reciente separación profesional entre el tenista Carlos Alcaraz y su exentrenador Juan Carlos Ferrero, al considerar que "es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona", en referencia al momento deportivo del actual número uno del mundo, según explicó en una entrevista en el programa 'El Larguero'.

"Carlos es el número 1 del mundo y no se puede mejorar mucho más su temporada, así que es raro hacer un cambio así cuando algo funciona. Normalmente valoras un cambio cuando sientes que necesitas una nueva voz o cuando las cosas no marchan bien, no cuando ganas o eres el número uno", señaló la campeona de dos 'Grand Slam', que admitió estar "con ganas de saber más" sobre los motivos de la decisión.

En clave deportiva, Muguruza se mostró prudente sobre la posibilidad de que otros tenistas se interpongan entre Alcaraz y Jannik Sinner en 2026, al considerar que ambos "son muy superiores y muy constantes", aunque no descartó que pueda aparecer "un tercero en discordia". En el circuito femenino, apuntó a Aryna Sabalenka por su constancia y a Iga Swiatek como una rival que "llega muy fuerte", perfilando una posible gran rivalidad.

Más allá de la actualidad del circuito, Muguruza afronta un 2026 marcado por nuevos retos profesionales tras casi dos años retirada de las pistas. Asume el cargo de codirectora del Mutua Madrid Open, que compartirá con el también extenista Feliciano López, una responsabilidad que calificó como "todo un honor" al tratarse de "un torneo muy potente y muy atractivo para los fans y los jugadores".

"Es un nombramiento estratégico para mejorar el torneo y que, al ser combinado, ese liderazgo compartido también se note en la oficina. Feliciano estará más de cara a la ATP y yo más a la WTA, pero nos ayudaremos y nos integraremos de forma muy natural", explicó Muguruza, que firmó inicialmente por tres años y destacó la magnitud del evento madrileño por su seguimiento, sus instalaciones y la respuesta del público.

Desde su nueva posición, la extenista subrayó que los jugadores demandan sobre todo "presencia y cercanía", sentirse atendidos en aspectos como entrenamientos, hoteles o transporte, y recalcó que su figura resulta "muy familiar" para el vestuario. También apuntó la necesidad de analizar cuestiones como el uso de los palcos VIP, que en ocasiones quedan vacíos, con el objetivo de optimizar la experiencia del torneo.

La española también se refirió a la situación de Paula Badosa, a la que recomendó centrarse en el aspecto físico para evitar lesiones, y restó trascendencia deportiva a la anunciada 'Batalla de los Sexos' entre Sabalenka y Nick Kyrgios, que definió como "un show" orientado a conectar con los aficionados.

Además, Muguruza atraviesa un momento personal especial, ya que espera a su primer hijo para finales de enero, una etapa que describió como "un viaje increíble", con la vista puesta en un 2026 que augura "muy especial".