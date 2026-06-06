Granollers y Zeballos revalidan su corona de dobles en Roland Garros

Archivo - Marcel Granollers y Horacio Zeballos con el trofeo de campeón de dobles de Roland Garros en 2025 - Li Jing / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos han revalidado su título de dobles masculino de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, después de vencer este sábado en la final a la pareja compuesta por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten (6-4, 6-2).

En la Philippe-Chatrier, la dupla hispano-argentina, campeona en 2025, empleó una hora y 16 minutos para revalidar su trofeo en la arcilla parisina, convirtiéndose además en la quinta pareja que repite título en París dos años consecutivos tras Yevgeny Kafelnikov-Daniel Vacek (1996 y 1997), Jonas Bjorkman-Max Mirnyi (2005 y 2006), Max Mirnyi-Daniel Nestor (2011 y 2012) y Kevin Krawietz-Andreas Mies (2019 y 2020).

Con ello, Granollers y Zeballos han conquistado tres de los últimos cinco 'grandes' en juego: Roland Garros 2025, US Open 2025 y Roland Garros 2026, mientras que tanto en Wimbledon 2025 como en el Abierto de Australia 2026 cayeron en semifinales.

Heliovaara y Patten, números uno del ranking mundial, acudían a París tras cosechar cuatro títulos en este inicio de año -Adelaida, Doha, Dubái y Mutua Madrid Open-, pero se encontraron con una pareja, segunda favorita, que no había cedido un solo set en esta quincena en el torneo francés. Granollers y Zeballos se encontraron muy cómodos al resto -ganaron el 54% de los puntos- y consiguieron aprovechar cinco de las once oportunidades de rotura de las que disfrutaron durante el encuentro.

Dos 'breaks' durante el set inaugural -por una de sus rivales- y tres en la segunda manga -frente a una- les valieron para cerrar a su favor el duelo y alzar su primer trofeo del año, en el que cayeron en las finales de Dallas y el ATP Masters 1.000 de Roma. Supone, además, su decimosexto entorchado juntos.