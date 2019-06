Guirao: "Nadal es el compendio del ciudadano perfecto"

Publicado 09/06/2019 15:13:26 CET

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha asegurado que el tenista español Rafa Nadal es "el compendio del deportista y del ciudadano perfecto" y que "transmite unos valores estupendos para la sociedad", y ve "complicado" que pueda surgir "de manera inmediata" una figura como él en el deporte español.

"Nadal, aparte de ser un deportista extraordinario, imbatible, personalmente transmite unos valores estupendos para la sociedad: es una persona solidaria, educado, correcto, peleón, porque ha pasado por lesiones graves y se ha recuperado... Transmite un espíritu de lucha y de competición muy sano. Es el compendio del deportista y del ciudadano perfecto. Todo lo hace bien y muy respetuosamente", señaló ante los medios antes de la final de Roland Garros entre el de Manacor y el austriaco Dominic Thiem.

Además, el dirigente almeriense destacó el "afán de superación" del balear. "Es una persona muy honesta, solidaria... Representa valores que la gente aprecia en la política, aunque no creo que Nadal cometa el error de meterse en política", bromeó. "Es un deportista extraordinario y veo complicado que volvamos a tener otro de manera inmediata", añadió.

Precisamente por ello, considera que se debe ayudar a que surja un relevo generacional. "Conseguir hitos como los que ha conseguido Nadal en el deporte es difícil, porque aparte de que haya un buen deporte de base tiene que surgir el genio. Hay que trabajar con el deporte base, con la Federación, y fomentar los valores que tiene este deporte. El tenis, gracias a históricos como Nadal, Orantes o Manolo Santana, ha dejado claro que además de individualidades hay un grupo generacional", subrayó.

Por otra parte, se mostró satisfecho con la victoria de la selección española femenina de fútbol en el Mundial de Francia ante Sudáfrica (3-1). "Nos dieron una gran alegría, es la primera vez que la selección femenina de fútbol gana un partido en un Mundial. Empezaron con un primer tiempo en el que no terminaron de entrar en calor, pero en el segundo salieron muy motivadas. Fueron mejores en el primer tiempo, pero no consiguieron hacer gol; en el segundo, barrieron a las sudafricanas. Es una manera estupenda de empezar, les va a ayudar mucho anímicamente", apuntó.

Por último, Guirao no desveló si continuará en el nuevo Ejecutivo como ministro. "Eso depende del presidente del Gobierno y del Partido Socialista. Falta tiempo todavía, tiene que producirse la investidura, los acuerdos... No es un tema inmediato. Yo he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible; cuando te metes en esto no te das cuenta de lo agotador que es. He estado cómodo y se han hecho muchas cosas en poco tiempo, la gente me ha tratado muy bien", concluyó.