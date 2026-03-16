Haier, patrocinador del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó

María Rosa Cruells, Directora General del RCTB, y Xavier Rofes, Consejero Delegado en Haier Smart Home Iberia, anuncian el patrocinio de la marca de electrodomésticos del Conde de Godó. - HAIER

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de electrodomésticos Haier será patrocinadora oficial del Barcelona Open Banc Sabadell-73 Trofeo Conde de Godó, que se disputará del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona 1899, según ha anunciado este lunes en un comunicado.

La compañía ha firmado un acuerdo de colaboración con el Real Club de Tenis Barcelona-1899, entidad organizadora del torneo, consolidando así su presencia en el deporte y reforzando su compromiso con valores como la excelencia, la innovación y el alto rendimiento.

Con este patrocinio, Haier pretende continuar "jugando con los número uno" y fortalecer su estrecha relación que mantiene con el deporte como plataforma estratégica para conectar con los consumidores, promoviendo experiencias diferenciales y apoyando competiciones que comparten su apuesta por la calidad y la superación constante.

"Formar parte del Trofeo Conde de Godó supone una oportunidad muy relevante para seguir acercando nuestra marca a un público que valora la excelencia, la innovación y la mejora constante, principios que forman parte del ADN de Haier. Este acuerdo refuerza nuestra apuesta por eventos deportivos de primer nivel que impulsan nuestra presencia en España", señaló Xavier Rofes, consejero delegado en Haier Smart Home Iberia.

Durante el torneo, Haier contará con una destacada presencia de marca en pista y en distintos espacios del recinto, así como con activaciones dirigidas a ofrecer experiencias exclusivas a los asistentes. En este contexto, los visitantes podrán descubrir también las últimas novedades de la marca, reflejo de su apuesta por "la innovación, el diseño premium y la conectividad en el hogar".

Entre las propuestas destacadas se encuentran la campana I Feel, diseñada para ofrecer alto rendimiento y una integración estética en la cocina, y la placa de inducción ID series 2, el modelo de 65 cm, que combina potencia, precisión y conectividad avanzada. También el horno ID Serie 4, equipado con pantalla TFT y funciones avanzadas como AirFry y cocción con vapor, pensado para ofrecer una experiencia culinaria más saludable y versátil.

El espacio expositivo se completa con otras innovaciones del ecosistema Haier, como la Couture Care Collection 11, una torre de lavado que optimiza espacio y rendimiento; el lavavajillas I-Pro Shine Biovitae, diseñado para una limpieza eficiente y avanzada; el frigorífico premium FD 90 Series 7 Pro, que destaca por su gran capacidad y conservación inteligente de los alimentos; y el televisor con tecnología QD - MiniLED M95 Series, que lleva la experiencia audiovisual del hogar a un nuevo nivel.

Con esta alianza, Haier continúa ampliando su estrategia de patrocinio en grandes eventos deportivos internacionales, como parte de su plan global de impacto en el tenis. Además de su presencia en este torneo, la compañía también es patrocinadora de Mutua Madrid Open, Roland Garros, Nitto ATP Finals y el Abierto de Australia.

Por otro lado, la compañía refuerza su estrategia global de patrocinio deportivo con nuevas alianzas plurianuales en el fútbol junto al Paris Saint-Germain y Liverpool FC, LaLiga, la Liga Portugal y la Real Federación Marroquí de Fútbol.