Jódar acaricia el Top 30 y Sinner amplia su ventaja en el número uno

El tenista español Rafa Jódar junto con el italiano Jannik Sinner en el Mutua Madrid Open. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se ha colocado en el puesto número 34 del ránking ATP después de alcanzar la ronda de cuartos de final en el Mutua Madrid Open, una clasificación que sigue estando comandada por el italiano Jannik Sinner, que amplia su distancia con el español Carlos Alcaraz, número dos, después de ganar el torneo de Madrid.

Rafa Jódar se ha confirmado en Madrid como uno de los tenistas más en forma del circuito ATP. El madrileño firmó en su torneo de casa sus primeros cuartos de final en un Masters 1000, un resultado que le ha permitido seguir ascendiendo en el ranking. Esta semana, en la que tiene previsto participar en el Masters 1000 de Roma, ocupa el puesto 34 del ranking, muy cerca de acabar entre los 32 primeros y ser cabeza de serie en el próximo Roland Garros.

Por su parte, el gran triunfador del Mutua Madrid Open, Jannik Sinner, ha ampliado su distancia con el lesionado Carlos Alcaraz hasta los 1390 puntos. Una distancia que seguirá aumentando en las próximas semanas, ya que la lesión del murciano le impedirá defender los puntos que consiguió la temporada pasada como campeón de Roma y Roland Garros. Así, el margen de Sinner podría situarse por encima de los 3500 puntos.

En cuanto al resto de españoles, Alejandro Davidovich (23) ha subido un puesto pese a caer en la tercera ronda de Madrid, Jaume Munar se mantiene en la posición 38 y Dani Mérida (86), que cayó en la tercera ronda del Mutua, entra por primera vez en su carrera en el Top 100. Un puesto entre los mejores 100 tenistas del mundo que también ocupan Pablo Carreño (91), Martín Landaluce (94) y Roberto Bautista (98).

En la clasificación femenina, Aryna Sabalenka sigue siendo la número uno del mundo, aunque su distancia con respecto a Elena Rybakina (2) se ha reducido hasta los 1555 puntos. Además, Iga Swiatek regresa al tercer puesto, superando a la estadounidense Coco Gauf, que pasa a ser cuarta. Por su parte, la campeona en Madrid, la ucraniana Marta Kostyuk, asciende hasta el Top 15.

En clave española, Cristina Bucsa (31) y Jessica Bouzas (51) son las únicas representantes dentro del Top 100. Cerca de ese puesto se encuentra la gironí Paula Badosa, que ocupa la posición 102 después de no superar la primera ronda en Madrid, un resultado que le hará pasar por la fase previa si quiere disputar el cuadro final de Roland Garros.