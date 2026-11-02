Jódar arranca bien en el Masters 1000 de París-Bercy

El tenista español Rafael Jódar celebra un punto en el Masters 1000 de Paris-Bercy - Matthieu Mirville / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar empezó bien su andadura en el torneo de París-Bercy, noveno y último Masters 1000 de la temporada, y se clasificó para la segunda ronda después de batir con solvencia una vez más al chileno Alejandro Tabilo en dos sets por 6-2, 6-3 en poco más de hora y cuarto de partido.

El madrileño, que entró este lunes oficialmente en el 'Top 10' del ranking de la ATP como el primero en lograrlo en menos tiempo tras debutar en el circuito profesional, comenzó así del mejor modo posible la cita en la que se va a jugar su presencia en las Finales de Turín (Italia) de dentro de unas semanas.

El jugador de 20 años, actualmente con el último billete para la cita de 'maestros', tiene pocos puntos de ventaja sobre sus rivales en la 'Race' y por este motivo tendrá que llegar lo más lejos posible para no depende de ellos. De momento, su inicio en la capital francesa fue firme ante un Tabilo al que volvió a batir por cuarta vez en tres meses.

El chileno fue su verdugo en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) en marzo, pero desde entonces Jódar se ha cruzado en su camino en sus últimos cuatro duelos, el anterior a este hace apenas unos días en Basilea (Suiza) donde se había impuesto con claridad por 6-4, 6-2.

Y en este reencuentro, el español, noveno cabeza de serie en París-Bercy, volvió a ser muy superior, pese a que fue Tabilo el que mejor comenzó, con un tempranero 'break'. Jódar, sin embargo, lo recuperó en blanco en el siguiente juego y eso le animó para encadenar seis juegos consecutivos.

Así, el madrileño cerró el primer parcial con contundencia por 6-2 y se puso por delante en el segundo, donde sufrió con su segundo saque. El chileno no sacó partido a sus opciones de rotura y aunque fue capaz de recuperar el 'break' de Jódar, volvió a ceder su saque con 4-3 abajo y ya no pudo evitar el triunfo de su rival.