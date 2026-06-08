Jódar irrumpe en el Top 25 del ranking ATP y Zverev se acerca a Alcaraz

El tenista español Rafa Jódar durante un partido en Roland Garros. - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha ascendido este lunes hasta el puesto número 23 del ránking ATP después de alcanzar los cuartos de final en el pasado Roland Garros, mientras que el alemán Alexander Zverev, campeón en París, se ha acercado a 2655 puntos de Carlos Alcaraz, al que podría superar tras Wimbledon.

Rafa Jódar continúa su ascenso en el ránking ATP. El tenista madrileño se ha situado entre los 25 mejores tenistas del mundo tras alcanzar sus primeros cuartos de final en un Grand Slam. Un resultado que le ha permitido escalar seis puestos y situarse 23º, un puesto por detrás del español Alejandro Davidovich, que continúa siendo el segundo mejor español del circuito tras Carlos Alcaraz (2).

En la parte alta del ranking, el italiano Jannik Sinner continúa siendo el número uno pese a su prematura eliminación en la segunda ronda de Roland Garros. Por detrás, continúa Carlos Alcaraz, al que el alemán Alexander Zverev, campeón de su primer Grand Slam, se le ha acercado a 2655 puntos. Así, un buen papel del tenista de Hamburgo en la gira de hierba podría permitirle arrebatar el segundo puesto del ránking a un Alcaraz que no jugará ni en Queen's ni en Wimbledon por lesión.

En cuanto al resto de españoles, Jauma Munar se mantiene entre los 50 mejores jugadores del mundo, un puesto al que se acerca el joven madrileño Martín Landaluce (58), que ha subido 11 puestos gracias a su tercera ronda en Roland Garros. También ha mejorado su puesto Pablo Carreño, situándose 71º, 11 puestos por encima de Dani Mérida (82), que cierra la nómina de jugadores españoles dentro del Top 100.

En el ranking femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka sigue siendo la número uno, pese a caer en los cuartos de final de Roland Garros. Un torneo que se llevó la rusa Mirra Andreeva, que por primera vez en su carrera forma parte de las cinco mejores tenistas del mundo. Una clasificación en la que hay que llegar al puesto 34 para encontrarse a la primera española, Cristina Bucsa. Además, Jessica Bouzas (52) y Oksana Selekhmeteva (88) son las otras dos representantes españolas dentro del Top 100.

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Jugador / Puesto / Puntos / Nacionalidad

Jannik Sinner 1 13500 Italia

Carlos Alcaraz 2 9960 España

Alexander Zverev 3 7305 Alemania

Felix Auger-Aliassime 4 4440 Canadá

Ben Shelton 5 3920 USA

Alex de Minaur 6 3905 Australia

Novak Djokovic 7 3760 Serbia

Daniil Medvedev 8 3760 Rusia

Taylor Fritz 9 3720 USA

Flavio Cobolli 10 3540 Italia

Alexander Bublik 11 2930 Kazajistán

Jiri Lehecka 12 2575 Chequia

Andrey Rublev 13 2460 Rusia

Casper Ruud 14 2425 Noruega

Karen Khachanov 15 2320 Rusia

Lorenzo Musetti 16 2315 Italia

Jakub Mensik172300Chequia

Luciano Darderi 18 2300 Italia

Learner Tien 19 2270 USA

Alejandro Davidovich Fokina 22 1860 España

Rafael Jodar 23 1849 España

Jaume Munar 44 1105 España

Martin Landaluce58919España

Pablo Carreno Busta 71 835 España

Daniel Merida Aguilar 82 756 España