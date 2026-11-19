Rafael Jódar, Finales ATP - Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar valoró su aprendizaje y una temporada para poner "en perspectiva", jugando el torneo de los ocho mejores del mundo en su primer año en el Circuito de la ATP, al tiempo que se mostró muy satisfecho y agradecido a su padre, aunque también valoró una posible ampliación del equipo para 2027.

"Todo ha muy bien con solo mi padre, no es fácil tener que viajar, pero ha funcionado. No veo ninguna razón por la que deba cambiar de equipo. Pero tenemos un mes por delante para reflexionar sobre aspectos que podemos mejorar", dijo en rueda de prensa este jueves después de ser eliminado en las Finales ATP.

El madrileño perdió su tercer partido en Turín, ante el estadounidense Ben Shelton, y fue preguntado en rueda de prensa sobre si hará algún fichaje para su banquillo en el próximo curso, el gran debate que le ha acompañado este año. "Hay muchas cosas que se pueden mejorar, aunque debo valorar muchas cosas y ponerlas en perspectiva, de dónde vengo y dónde estoy", afirmó.

"Esta temporada ha sido muy buena trabajando con mi padre y estoy muy agradecido por lo que ha hecho por mí. Tendremos tiempo en diciembre de hablar de estos temas, pero no estoy seguro todavía de lo que va a pasar la próxima temporada", añadió.

Por otro lado, Jódar habló del aprendizaje de su debut en el circuito, que saldó compitiendo contra los mejores, y con el título en Marrakech, una final de Masters 1000 en Shanghái y otra en el ATP 500 de Washington. "Estos jugadores llevan en el Tour seis, siete años, están acostumbrados a esto. Es mi primer año, era nuevo, no sabía a lo que me enfrentaba. Estoy orgulloso de lo que he hecho, he dado todo en cada partido, no he tirado la toalla nunca", dijo.

"Tenía siempre una buena mentalidad de tratar de darme la oportunidad si las cosas no iban bien, como hoy también, he creído en mí y he seguido intentando. Estoy contento con la temporada. Cada partido es diferente. Hay que tener mentalidad, mucha atención a los detalles, jugar a un gran nivel, no tener altibajos. Si quieres competir contra los mejores hay que tener consistencia durante la semana y meses. Si tengo ambición puedo ser mejor", añadió.

Por otro lado, Jódar confesó que se ha ganado "el respeto" de sus rivales, aunque en Turín no pudo ganar ningún partido, y se mostró deseoso de afrontar la Copa Davis con "posibilidades" de ganar la Ensaladera con España, la próxima semana en Bolonia.