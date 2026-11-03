Jódar tropieza ante Ruud en París y se complica su billete para las ATP Finals

El tenista español Rafa Jódar en el partido del Masters 1000 de París 2026 contra Casper Ruud - Michael Baucher / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha caído eliminado este martes en la segunda ronda del Masters 1.000 de París tras ceder en dos sets frente al noruego Casper Ruud por 6-3 y 6-4, un tropiezo que complica sus opciones de clasificarse para las ATP Finals que se disputarán este mes en Turín.

En la pista dura bajo techo de la capital francesa, el madrileño, noveno cabeza de serie, no pudo dar continuidad a su reciente irrupción en el 'Top 10' mundial ante un Ruud muy incisivo con su servicio y agresivo desde el fondo de pista.

El jugador nórdico, pupilo de la academia de Rafa Nadal, se tomó así la revancha del duelo celebrado semanas atrás en Shanghái y dejó al de Leganés en una situación comprometida en la carrera por las tres plazas restantes de la cita de maestros.

El choque arrancó con dudas para el español, que cediós su saque en el segundo juego tras conceder dos opciones de rotura iniciales. A pesar de que Jódar dispuso de una oportunidad inmediata para reengancharse con un 15-40 a favor, Ruud reaccionó con solidez para mantener la distancia (0-3).

Y pese a que el español logró estrenar su casillero con solvencia, la contundencia del noruego al servicio decantó la balanza a favor de Ruud. Tras levantar una bola de parcial en contra en el octavo juego, el español no pudo evitar que Ruud cerrara el primer set por 6-3 en 39 minutos.

La segunda manga arrancó con una versión más entonada del tenista madrileño. Tras adelantarse con su saque, Jódar asestó un zarpazo en el cuarto juego con un quiebre en blanco (3-1) que abría la esperanza de una remontada. Sin embargo, la alegría duró poco para el tenista de Leganés, que entregó de inmediato su servicio en el siguiente juego tras cometer varios errores (3-2).

Con el marcador igualado (4-4), la solidez con el segundo saque del madrileño volvió a resentirse y el exnúmero dos del mundo no dejó pasar la oportunidad para asestar el golpe definitivo. Ruud convirtió la bola de 'break' en el noveno juego (4-5) y certificó su triunfo a la primera con su servicio, apoyado en tres saques directos consecutivos -el último a 212 km/h- para cerrar el choque tras una hora y 18 minutos de contienda.

De esta forma, Jódar dice adiós de forma prematura al torneo parisino tras firmar 16 golpes ganadores y un discreto 39% de puntos ganados con el segundo servicio, viéndose obligado a esperar acontecimientos ajenos para apurar sus opciones hacia Turín.