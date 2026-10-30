Kaitlin Quevedo se mete en semifinales de Guangzhou y Badosa cae eliminada

Archivo - La tenista española Kaitlin Quevedo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La española Kaitlin Quevedo se ha metido en las semifinales del torneo de Guangzhou, de categoría WTA 250 y que se disputa sobre superficie dura, tras imponerse en su duelo de cuartos de final a la suiza Jil Teichmann (7-6(2), 6-3), alcanzando las cuartas semifinales de su carrera, mientras que Paula Badosa no pudo superar a la británica Harriet Dart y cayó en la antepenúltima ronda (3-6, 6-2, 6-4).

Kaitlin Quevedo se ha metido en la cuarta semifinal de su carrera en el circuito WTA, y lo ha hecho después de imponerse en dos sets a la suiza Jil Teichmann. La española se mostró superior en los momentos clave de un partido que se mantuvo igualado de principio a fin a pesar de resolverse en dos sets.

En el primer set, Quevedo arrancaría con mayor energía que su rival, lo que le sirvió para tomar ventaja de un 'break' nada más arrancar. Sin embargo, la falta de solidez con su saque, de la que sería presa todo el encuentro --cuatro roturas sufridas--, hizo que que esta se esfumara. Eso sí, en los últimos cinco juegos ambas mantuvieron su saque, mandando el desenlace del set al 'tie break'. Ahí, Quevedo sería muy superior y cerraría el parcial por un contundente 7-2.

Y en el segundo set, la primera en tomar la delantera sería la suiza con un 'break' en el segundo, al que respondió con otra rotura la española. Y con todo igualado en el ecuador 3-3, tres juegos consecutivos --dos al resto--, darían el triunfo a Quevedo (6-3). Ahora, en semifinales se medirá a la ganadora del encuentro entre la austriaca Lilli Tagger y la china Han Shi.

No corrió la misma suerte que su compatriota Paula Badosa, que caería eliminada del torneo a manos de Harriet Dart. La gironí vio como la británica era capaz de darle la vuelta a un partido que comenzó con un set a su favor (6-3). Y es que, a partir de la segunda manga, Badosa perdería la fiabilidad con su saque, ganando únicamente tres de los nueve juegos que disputó al saque, lo que provocó la remontada de la británica (6-2, 6-4).