Landaluce cede en dos 'tie-breaks' ante Tirante y se despide de Cincinnati

Martín Landaluce - Europa Press/Contacto/Yannick Legare

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce se ha despedido en tercera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de caer este lunes ante el argentino Thiago Agustín Tirante (7-6(5), 7-6(4)), verdugo de Novak Djokovic en la ronda anterior.

El madrileño, número 67 del mundo y que dejó fuera en Ohio a jugadores como Jack Draper y Matteo Arnaldi, sucumbió en el 'tie-break' del primer parcial después de que ambos rompiesen una vez el servicio de su rival.

Ya en la segunda manga, donde gozó de una bola de set al resto en el décimo juego frente al número 50 del ranking ATP, Landaluce también acabó cediendo la muerte súbita, que puso fin al choque tras dos horas y 16 minutos.