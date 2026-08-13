Landaluce frena su mala racha con el debut en Cincinnati

Martín Landaluce - Europa Press/Contacto/Yannick Legare

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce venció (6-3, 7-5) al británico Jack Draper para superar su debut este jueves en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1000 de la temporada, y cortar así una mala racha de derrotas.

El madrileño, de 20 años, dejó atrás cinco partidos perdidos del tirón para avanzar a segunda ronda, donde se medirá con el italiano Matteo Arnaldi, en la cita que supone antesala al US Open, último 'Grand Slam' de la temporada. Sin victorias en la temporada de hierba ni, hasta ahora, en la pista dura americana, Landaluce firmó un sólido debut en 'Cincy' donde aprovechó las dudas de su rival.

En un duelo de necesitados, el inglés se marchó con un duro palo para su lucha interior culpa de las lesiones. El español fue mejor de inicio y firmó un 'break' temprano para ganar confianza y manejar la primera manga. Draper no tuvo opción de romper y el madrileño rubricó el primer set con un segundo 'break' para el 6-3 al resto.

Pese a empezar sacando el segundo parcial, Landaluce no lo aprovechó para marcar terreno y encajó ahí la rotura. El inglés quiso animarse y, pese a un saque poco fiable, logró incluso ponerse 2-5. Sin embargo, a partir de ahí, el español firmó cinco juegos seguidos, salvando seis bolas de set, para remontar y vencer por la vía rápida, con ganas de retomar su 2026 de irrupción.