Landaluce no puede con el servicio de Wawrinka en Lyon

Archivo - El tenista español Martín Landaluce durante un torneo - -/SMG via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce resultó eliminado este miércoles en la primera ronda del torneo de Lyon (Francia), puntuable para la ATP y que se disputa en pista cubierta, después de caer ante el veterano suizo Stan Wawrinka en tres mangas por 6-3, 6-7(2), 7-6(5).

El jugador madrileño no pudo superar su estreno en la cita ante el de Lausana, que está apurando sus últimos días en el circuito, del que se despedirá en casa, en Basilea, la semana que viene, y que se llevó un apretado duelo en el que no perdió su saque.

De hecho, Landaluce sólo dispuso de cuatro bolas de 'break' en todo el partido, todas ellas concentradas en el primer juego del tercer y definitivo parcial, tres con un 0-40 que podía haber cambiado el designio de un partido donde el español tan sólo cedió una vez su saque.

Esta rotura se produjo en su primer servicio del encuentro y le terminó costando el set (6-3). En el segundo, Wawrinka continuó sin dar concesiones con su saque, con el que perdió nuevo puntos, mientras que Landaluce trató de aguantar con el suyo y levantó cinco pelotas de 'break' para jugárselo todo en el 'tie-break'.

El joven tenista madrileño dominó la 'muerte súbita' (7/2), pero tras no aprovechar sus opciones al inicio del tercer parcial, logró alcanzar otro 'tie-break' tras salvar tres bolas de partido con 6-5, pero ahí el suizo impuso su experiencia (7/5).