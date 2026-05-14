Landaluce pierde su 'lucky' ante Medvedev, rival de Sinner en semifinales de Roma

Martín Landaluce, torneo de Roma - Europa Press/Contacto/Psnewz/Psnewz

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce encajó este jueves una dura remontada (1-6, 6-4, 7-5) ante Daniil Medvedev y se despidió en cuartos de final del torneo de Roma, quinto ATP Masters 1000 de la temporada, rival el ruso del número uno del mundo, un Jannik Sinner de récord, en semifinales.

Landaluce vio frenada su bonita historia en la capital italiana, repescado como 'lucky loser' de su eliminación en la previa hace diez días para rozar la primera semifinal ATP de su carrera y un salto al 'Top 50' del mundo. El madrileño se vio superado por un Medvedev que reaccionó durante el largo cruce que paró la lluvia.

El tenista español siguió en una nube cuando en el primer set pasó por encima del exnúmero uno del mundo. Entonces, precisamente del cielo cayó el contratiempo de la lluvia, que paró el segundo parcial durante más de media hora. Landaluce pareció no sufrirlo, recuperando un 'break' incluso, pero sin la contundencia de antes, falló en el intercambio para verse en el tercer set.

El madrileño demostró una vez más su buena relación con el Foro Itálico y empezó la manga decisiva rompiendo a su rival, pero Medvedev, arrastrando las dudas de una mala gira sobre tierra, no se dejó ir. El ruso apretó más al resto hasta recuperar el 'break' y rondar una nueva rotura definitiva. Landulce se resistió, pero se despidió de Roma en la cuarta bola de partido de Medvedev.

El ruso se citó con un Sinner que le ha ganado nueve de los últimos diez enfrentamientos entre ambos, incluida la final de Indian Wells de este año. El italiano avanzó con un 6-2, 6-4 sobre el ruso Andrey Rublev, su victoria 32 consecutiva en los ATP Masters 1000, que le permite batir el récord de Novak Djokovic de más partidos ganados seguidos en los torneos de esta categoría.