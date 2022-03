Marbella y la Copa Davis homenajean a Manolo Santana

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenis español y mundial ha tributado este sábado, con motivo de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Rumanía en Marbella (Málaga), un emotivo homenaje al tenista Manolo Santana, fallecido el pasado 11 de diciembre a los 83 años, en un acto organizado por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

En la pista central del Club de Tenis Puente Romano de Marbella, donde el equipo español capitaneado por Sergi Bruguera ha conseguido imponerse al combinado rumano (3-1), figuras del tenis español e internacional como Bjorn Borg, Nicola Pietrangeli, Jan Kodes, Ion Tiriac, Juan Carlos Ferrero, Alex Corretja, Albert Costa o Anabel Medina han querido rendir homenaje a Santana.

Tampoco han faltado deportistas como Nicolás Almagro, 'Pato' Clavet o José López-Maeso o autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; el presidente de la RFET, Miguel Díaz Román; o el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.

La viuda de Manolo Santana, Claudia Rodríguez, y una de sus hijas, Bárbara Santana, han recibido ramos de flores y una fotografía inédita del campeón español con el trofeo de Wimbledon firmada por todos los presentes.

La ceremonia dirigida por Alex Corretja ha contado con la actuación del tenor Rodrigo Orreo que ha interpretado el tema 'You raise me up'. También se ha proyectado un vídeo en el que tenistas como Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic y Rod Laver han hecho llegar un mensaje personal.

"Manolo fue un pionero del deporte español y nos marcó el camino a todos los que hemos venido detrás", señaló Nadal. "Amaba el tenis y siempre fue un verdadero caballero. Fue una de las leyendas más cariñosas que hemos tenido", relató Federer. "Era una leyenda y un campeón increíble. Te quiero, Manolo", añadió Djokovic.