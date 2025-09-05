Marcel Granollers jugará la final de dobles del US Open junto al argentino Horacio Zeballos

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pareja formada por el tenista español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos jugará este sábado la final de dobles del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, contra la dupla formada por los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury, a los que ya se midieron hace unos meses por el título en Roland Garros.

El español y el argentino superaron en semifinales a la pareja estadounidense compuesta por James Tracy y Robert Cash (6-3, 3-6 y 6-1) en 1 hora y 44 minutos para clasificarse a su segunda final de un 'Grand Slam' esta temporada, tras la que ganaron en París a los británicos.

La primera manga se resolvió en 31 minutos, con las dos parejas muy seguras con su servicio y sin conceder ninguna bola de rotura, hasta que llegó el sexto juego, que parecía cómodo para los estadounidenses (40-15), hasta que la dupla hispano-argentina subió el nivel, ganó cuatro puntos seguidos y les rompieron el saque. Granollers y Zeballos solo tuvieron que aguantar el servicio para llevarse el parcial.

El segundo set comenzó como un calco del primero, aunque en el sexto juego los que rompieron el saque fueron los locales, que se aprovecharon de un mal juego de la pareja hispanoamericana para quebrar en blanco su servicio. Desde entonces, Tracy y Cash solo sufrieron cuando sacaban para ganar la manga, que tuvieron que levantar una bola de rotura y, tras perder dos bolas de set, se llevaron el parcial a la tercera.

En la manga definitiva no hubo color, ya que Granollers y Zeballos comenzaron arrolladores, ganaron cinco juegos consecutivos y dejaron sin respuesta a los estadounidenses, que solo pudieron sumar un juego, para clasificarse a la quinta final juntos en un torneo de 'Grand Slam'.

Sus rivales en el partido por el título, los británicos Salisbury y Skupski, son dos viejos conocidos para la quinta pareja cabeza de serie del torneo. Se han enfrentado en los tres últimos torneos, con victoria para los ingleses en el Masters 1000 de Roma, y dos triunfos consecutivos para Granollers y Zeballos, el título en Roland Garros y el duelo de cuartos de final en Wimbledon.