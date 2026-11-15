Martín de la Puente: "Ojalá las Finales sirvan para que los niños vean que se puede"

El tenista español en silla de ruedas Martín de la Puente - CECILIA CASLA

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español en silla de ruedas Martín de la Puente ha deseado que las Finales de tenis en silla de ruedas de individuales NEC y de dobles UNICLO, que se han celebrado esta semana en el Centre Internacional de Tennis de Cornellà de Llobregat (Barcelona), sirvan para que "los niños vean que se puede".

"Haber podido tener este torneo a España ha sido genial para que la gente vea que el tenis en silla está creciendo y está en un gran momento. Tuvimos la suerte de estar Dani -Caverzaschi- y yo representando al país en este torneo en el que solo acceden los ocho mejores jugadores del mundo en singles y las seis mejores parejas en dobles", señaló tras el torneo.

Además, espera que la cita sirva para animar a muchos jóvenes tenistas. "Ojalá no sirva para que Martín y Dani jueguen en casa, sino para que los niños sepan que se puede conseguir, que se puede estar en el Masters, que el tenis en silla está creciendo. Este deporte es una gran oportunidad para reenfocar la vida, las ilusiones y las cosas. Muchas gracias por tenerlo en Barcelona", indicó.

El vigués ha completado un gran torneo quedando subcampeón de dobles junto al neerlandés Ruben Spaargaren y semifinalista de individuales. "Para mí fue una semana muy completa, semifinal de individual y final de dobles. Siempre se quiere más, me hubiera gustado haber dado un pasito en individual y dobles, pero así se dio la semana. Hay que seguir trabajando y mejorando, y ojalá vengan más oportunidades para la siguiente", deseó.

El gallego llegó a la cita en el número tres mundial tras una temporada en la que ha ganado cuatro títulos en Roma, Daegu, Seúl y Ginebra, además de alcanzar su segunda final de 'Grand Slam' en el Abierto de Australia. Ha sido también finalista en Brisbane, College Park y Biot y semifinalista en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Es la sexta temporada consecutiva que Martín de la Puente se clasifica para el Masters individual y la novena vez que lo hace en dobles. En las tres últimas ediciones se quedó a las puertas de la final al caer en semifinales. En dobles, cuenta con tres títulos en cuatro finales, los dos últimos de forma consecutiva.