Mboko completa su semana mágica y conquista Montreal ante Osaka

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista canadiense Victoria Mboko completó su gesta esta semana en el torneo de Montreal (Canadá), de categoría WTA 1.000, al alzar el título después de superar en la final a la japonesa Naomi Osaka (2-6, 6-4, 6-1), conquistando a los 18 años su primer título en el circuito en un certamen al que accedió con una 'wild card'.

Mboko, cuyos padres huyeron desde el Congo hacia Canadá, se plantó en Montreal con una invitación del torneo y no desaprovechó la oportunidad. Por el camino fue superando a la estadounidense Sofia Kenin, la checa Marie Bouzkova, la también estadounidense Coco Gauff -número dos del mundo y primera cabeza de serie-, la española Jéssica Bouzas, la kazaja Yelena Rybakina -número diez del ranking WTA y tercera favorita- y, por último, a una cuatro veces ganadora de un 'grande' como Osaka.

Con su espectacular actuación, Mboko, que comenzó 2025 en el puesto 333 del ranking WTA, se convierte así en la segunda jugadora más joven de la historia, solo superada por la leyenda Serena Williams -en 1999-, en vencer en un mismo torneo a cuatro campeonas de 'Grand Slam' -en este caso, Kenin, Gauff, Rybakina y Osaka-.

Además, emula a sus compatriotas Faye Urban (1969) y Bianca Andreescu (2019) como vencedora del abierto canadiense y se une a Maria Sharapova (Cincinnati 2011) y Bianca Andreescu (Indian Wells 2019) como tercera 'wild card' campeona de un WTA 1.000. Con este triunfo, subirá 51 puestos en la clasificación hasta el 34.

Todo tras un encuentro loco entre dos jugadoras fuera del 'Top 40' y con 13 roturas de servicio en 25 juegos, en el que Mboko aprovechó ocho de los nueve puntos de 'break' que se le presentaron. La presión pasó factura a Mboko, que cometió dos dobles faltas que permitieron a Osaka adelantarse en el choque (3-0) y cerrar la manda desde el fondo de la pista.

Sin embargo, la canadiense, igual que contra Rybakina, se repuso a ese primer set adverso para salir victoriosa de una segunda manga que fue un auténtico festival de quiebres. Nuevamente, el tercer parcial empezó con las dos jugadoras rompiéndose sus servicios, pero Mboko enlazó cinco juegos ganados de manera consecutiva para cerrar el duelo y proclamarse campeona.