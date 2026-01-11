Medvedev y Bublik logran los títulos de Brisbane y Hong Kong

Daniil Medvedev con su trofeo de Brisbane - Dave Hunt/AAP/dpa

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista ruso Daniil Medvedev ha conquistado este domingo el torneo de Brisbane (Australia), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, al vencer en la final al estadounidense Brandon Nakashima (6-2, 7-6(1)), mientras que el kazajo Alexander Bublik ha superado al italiano Lorenzo Musetti (7-6(2), 6-3) para lograr el título en Hong Kong (China), también ATP 250.

Medvedev necesitó una hora y 35 minutos para liquidar su duelo ante el norteamericano y alzar el trofeo número 22 de su carrera, que le acerca al 'Top 10' de un ranking ATP que un día dominó. Además, se convierte en el tercer jugador en activo en conquistar veinte entorchados sobre pista dura, tras el serbio Novak Djokovic (72) y el italiano Jannik Sinner (21).

El actual número 13 del mundo necesitó dos roturas para hacerse con el primer set, mientras que la segunda manga, después de que cada uno de los contendientes rompiese uno de los servicios del rival, tuvo que decidirse en el 'tie-break', donde el ruso fue más solvente.

Por su parte, Alexander Bublik se ha instalado en el 'Top 10' de la ATP al sumar su novena corona en el circuito en Hong Kong, todo después de derrotar al principal favorito del certamen chino, el italiano Lorenzo Musetti -que aún así ascenderá al número cinco del mundo-, en una hora y 38 minutos.

El kazajo, que desde Roland Garros enlazó encadenó los títulos de Halle, Gstaad, Kitzbühel y Hangzhou, salió victorioso de la muerte súbita con la que se decidió el primer parcial, y ya en el segundo selló tres 'breaks', por uno de su adversario.