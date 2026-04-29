El mejor Sinner bloquea el fenómeno Jódar en Madrid

Rafael Jódar, Mutua Madrid Open - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar despertó de su idilio con el Mutua Madrid Open al caer 6-2, 7-6(0) este miércoles contra el italiano Jannik Sinner en cuartos de final, todo un número uno del mundo que fue demasiado para el ídolo local en la Caja Mágica y que va camino de su quinto ATP Masters 1000 consecutivo.

El 'fenómeno Jódar', la irrupción desde el 900 del mundo de un madrileño que se hizo profesional esta temporada hasta el 'Top 40' esta semana, no pudo con un Sinner que, después de ganar en Montecarlo, llega más lejos que nunca en Madrid. El de San Candido aprovechó sus opciones en el primer set y, muy exigido por Jódar, sacó su mejor versión en el segundo para buscar la final del domingo contra el francés Arthur Fils o el checo Jiri Lehecka.

De un lado, el consagrado número uno. Al otro, un español de 19 años que, recién llegado, se ganó la atención del tenis con una irrupción pocas veces vista, tercera ronda en Miami y campeón en Marrakech hace un mes. El cartel respondió como una Manolo Santana techada ante la amenaza de lluvia. El madrileño jugó de tú a tú, incluso se notó el respeto de Sinner, que no empezó del todo fino, en un intercambio de pelotas de 'break' e inicio igualado de set.

La acumulación de tensión pasó factura en un Jódar con demasiados errores como para que el italiano no se pusiera por delante, mostrando además ese último recurso o punto de más desde el fondo de la red para salvar otra bola de 'break'. Sinner se quedó un engañoso y trabajado 6-2 del que quiso pasar página el español.

Así lo demostró en el segundo set, peleando de nuevo en cada intercambio y minimizando esos errores para sumar con la misma autoridad que Sinner. El ataque de Jódar levantó el 'sí, se puede' de la grada y el italiano salvó un 15-40 y puso el 3-3. De nuevo, el madrileño puso contra las cuerdas al mejor del mundo, pero el italiano salvó otro 15-40 de manera espectacular (4-4).

El campeón de cuatro 'grandes' demostró su adaptación estos días a la Manolo Santana y sacó su mejor tenis para bloquear el paso a un Jódar que por momentos hizo imaginar a más de uno que se trataba de otro Clásico Sinner-Alcaraz. El de Leganés, con esa imagen de tranquilidad total pese a estar removiendo los cánones del tenis, defendió su terreno hasta asegurar el 'tie-break'.

Para mente fría, la de Sinner, que terminó de desgastar al español en la muerte súbita cerrando del todo la puerta inmediata, aunque, sin duda, Jódar tendrá el tenis español para rato. El italiano enlazó 26 victorias seguidas en Masters 1000, en busca de un récord histórico de cinco títulos seguidos de esta categoría.

Sinner mejoró así sus cuartos de final de 2024, donde ni llegó a jugar por lesión, para seguir creciendo en las condiciones del torneo madrileño y la tierra batida, una superficie que no es su preferida pero que cada jornada es más amiga. Sin Alcaraz por lesión en el horizonte, el claro candidato también a Roma y Roland Garros.