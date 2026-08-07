Mérida gana con autoridad un billete a octavos en Montreal

Daniel Mérida, Copa del Rey - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Daniel Mérida superó (6-4, 6-7(4), 6-1) al estadounidense Alex Michelsen para meterse en la ronda de octavos de final del torneo de Montreal, sexto ATP Masters 1000 de la temporada, donde se medirá con el neerlandés Tallon Griekspoor.

Mérida alargó sus primeras victorias en pista dura en el Circuito para llegar ya a cuarta ronda en Canadá, su mejor resultado en una cita de esta categoría. El español fue mejor, pero tuvo que demostrarlo sin descanso ante Michelsen, un joven de también 21 años en busca de su sitio, reciente campeón de un Challenger en su país y con mejor rodaje sobre esta superficie.

Sin embargo, Mérida, campeón hace tres semanas sobre la arcilla de Umag (Croacia) de su primer torneo, demostró una adaptación perfecta para seguir su irrupción esta campaña, asegurado ya el 'Top 50' del mundo. El madrileño lució una potente derecha desde un valiente inicio y se mostró siempre tranquilo sobre la pista, sacando bien y aprovechando la primera bola de 'break'.

El tenista español tuvo otras tres, pero no necesitó más renta ante un Michelsen muy superado. Con todo, el americano buscó mejoría y apostó por el saque y red, más cómodo que pegando desde el fondo de pista. Sin embargo, la estrategia no siempre le acompañó y tras perder su saque en una de esas subidas lo pagó con su raqueta.

El americano soltó la rabia pero Mérida apagó su reacción hasta tener tres bolas de partido al resto con 5-3 que no supo aprovechar. La oportunidad fallada pesó en el español, que se vio abocado al 'tie-break' donde Michelsen forzó el tercer parcial. En el set definitivo, Mérida recordó su buen hacer y, más entero físicamente, pasó por encima de su rival con un 6-1 autoritario.

El madrileño, que se vengó de la derrota sufrida en Indian Wells este año, se citó ahora con Tallon Griekspoor. El neerlandés, que ya había sorprendido al primer cabeza de serie Alexander Zverev en la ronda anterior, se impuso al italiano Matteo Arnaldi 3-6, 6-4, 6-3 en una de las grandes batallas de este viernes.