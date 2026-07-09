Muchova y Noskova, final checa por el trono de Wimbledon

La tenista checa Linda Noskova celebra su pase a la final de Wimbledon 2026 - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas checas Karolina Muchova y Linda Noskova se han clasificado este jueves para la final de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba, tras derrotar a la estadounidense Coco Gauff (6-2, 1-6, 7-6(10)) y a la ucraniana Marta Kostyuk (6-4, 6-4), un duelo que será el primero por el título en la historia del torneo entre dos tenistas de Chequia.

Por primera vez en la historia de Wimbledon, dos tenistas checas se disputarán el título. Una final entre compatriotas que será la sexta en el siglo XXI --cuatro entre las hermanas Williams y la de 2005 entre Serena Williams y Lindsay Davenport--. Además, también será la primera final de 'Grand Slam' para Noskova, que podría sumar el segundo título de su corta carrera --21 años--, así como la segunda para Muchova, tras Roland Garros 2023, donde cayó ante la polaca Iga Swiatek.

Una Muchova que se ganó un puesto en la final tras derrotar en un disputadísimo partido a Coco Gauff. La checa, que se había adjudicado el primer set de manera cómoda (6-2), vio como la estadounidense igualaba el marcador tras pasarle por encima en la segunda manga (1-6). Pero en un maratoniano tercer set, que se fue al 'super tie-break' tras más de una hora de juego, la victoria cayó de su lado por 12/10, no sin antes haber tenido que levantar una bola de partido en contra (8/9) al resto.

Más cómodo sería el triunfo de Noskova, que estuvo brillante con su saque, cediéndolo únicamente una vez en todo el encuentro, frente a Kostyuk, que se quedó otra vez a las puertas de su primera final de un 'grande' tras perder en la penúltima ronda de Roland Garros ante la rusa Mirra Andreeva. Así, un solitario 'break' en el primer set y dos en la segunda manga serían suficientes para colarse por un doble 6-4 en la primera final de 'Grand Slam' de su carrera a sus 21 años.