Muguruza accede por la vía rápida a cuartos de final en Hong Kong

Publicado 10/10/2018 18:58:56 CET

Venció por 6-2 y 6-1 a la rumana Ana Bogdan

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ha accedido este miércoles a los cuartos de final del torneo de Hong Kong, de categoría WTA International, después de vencer por 6-2 y 6-1 a la rumana Ana Bogdan.

Muguruza, cuarta cabeza de serie en este torneo, se ha adjudicado la victoria en 1 hora y 16 minutos. Ahora la hispano-venezolana se enfrentará en la próxima ronda con la tailandesa Luksika Kumkhum, que por su parte ganó a la francesa Alizé Cornet por 6-4, 4-6 y 7-6(5).

Tras su tempranera eliminación en el reciente torneo de Pekín, Muguruza ha encadenado con este triunfo dos buenos resultados por la vía rápida. La última damnificada en su camino ha sido Bogdan, número 78 del ranking mundial, que desde el inicio de partido ha tenido problemas con su servicio.

La rumana cedió su segundo, tercer y cuarto turnos de saque, cayendo así en la primera manga (6-2); e incluso perdió los dos siguientes, quedándose 4-0 abajo y ya sin apenas opciones de remontada ante una rival mucho más inspirada. Así, Muguruza cogió velocidad para cerrar por 6-1 en su primer 'match point'.

La hispano-venezolana buscará este viernes ante Kumkhum su quinta semifinal de la temporada, tras las de Roland Garros, Doha, Dubái y Monterrey, a rebufo de un verano irregular en el que se encontró limitada por una lesión en el brazo derecho, que le obligó a retirarse en San José y Montreal.

"FUE UN DÍA LARGO"

"Creo que fue un buen partido. Estoy contenta de cómo jugué y de cómo lo hice, especialmente jugué bien en los momentos importantes. Es cierto que fue un día largo, con mucha espera, incluso pensé que no jugaríamos; pero prefiero haberlo hecho aunque sea tarde. Lo importante es no relajarse y seguir pensando que iba a jugar para no desconcentrarme", dijo Muguruza, en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.

"Creo que, cuanto más partidos juego, es mejor para mí. Lo que busco estas últimas semanas es jugar el mayor número posible de partidos, aquí y en lo que queda para ir cogiendo cada vez más ritmo. Mañana descanso, y podré entrenar un poco para mi siguiente partido", comentó la hispano-venezolana.

"No sabía que Svitolina está en mi lado, sólo sabía que jugaba con Kumkhum; pero, si avanzo a 'semis' y juego con ella, me encantará hacerlo porque es una de las mejores en este momento, pero aún queda mucho para eso", concluyó.