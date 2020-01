Muguruza: "Estoy feliz de no estar en el centro de atención"

Publicado 30/01/2020 13:04:04 CET

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza consideró "algo muy único" el poder jugar este sábado una final de 'Grand Slam', la del Abierto de Australia, que ha alcanzado pese a no ser cabeza de serie, lo que la ha permitido "no estar en el centro de atención".

"Ha sido un recorrido duro. No todos los días vas a jugar una final de un 'Grand Slam' y creo que es algo muy único. Me siento bien, creo que jugué contra varias del 'Top 10' seguidas y gané. Definitivamente es una señal de que mi tenis está bien, así que contenta de tener un partido más por jugar", señaló Muguruza tras el partido en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Además, confesó que no pensó "demasiado" en que era la primera no cabeza de serie en llegar a la final desde que lo lograse Justine Henin, que lo hizo además con una invitación. "Sabía que cualquier partido, iba a ser difícil, incluso por cómo comencé el torneo, que no me sentía bien. Estoy feliz de no estar en el centro de atención, es bueno y me centro en que voy a jugar, no importa contra quién", apuntó.

"Creo que Sofia está jugando muy bien y que desde hace un tiempo está progresando en el ranking y en los resultados. Así que creo que merece estar en la final con el tenis que ha estado mostrando y ha logrado una buena victoria contra Barty, será una buena final", opinó sobre Sofia Kenin, su rival por el título y con la que ve "bueno" tener la "referencia" de su derrota en Pekín. "Será un partido difícil. Es la final de un 'Grand Slam', no importa quién sea tu oponente", zanjó.

La de Caracas reconoció que respecto al año pasado quizá esté "construyendo mejor los puntos" y "usando más" sus armas". "También se trata mucho de la confianza, la forma en que juegas. Es una mezcla", admitió.

De su semifinal ante una "rival dura y muy buena jugadora" como Simona Halep. "Cada vez que jugamos, es muy físico, partidos largos. Sabía que iba a ser un día muy caluroso y las condiciones han sido difíciles", recordó, dejando claro que intentó aislarse de las altas temperaturas y de que se pudiese cerrar la Rod Laver. "Me dijeron que no era lo suficientemente caluroso para cerrarlo, así que no pensé demasiado en eso porque no está en mi poder", indicó.

"El primer set fue muy largo, así que sabía que iba a ser clave para el partido debido a las circunstancias y el clima y todo. Había que aguantar y quien fuera la más fuerte lo iba a conseguir. Estoy contenta de haber estado firme, me arriesgué al final", añadió Muguruza sobre el 'tie-break' que decidió el primer parcial.

Finalmente, la hispano-venezolana se refirió a su 'contenida' celebración tras ganar el partido. "Definitivamente la misión es salir de aquí con un gran trofeo, pero haya sido una celebración grande o pequeña, es un logro increíble. Realmente depende de cómo te sientas y creo que tengo lo necesario para jugar este tipo de partidos y estar en esta ronda", sentenció.