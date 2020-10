Muguruza: "No creo que sea una jugadora diferente, pero me siento más dura y fuerte"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza reconoció que se vio "más preparada" para su segundo partido en Roland Garros ante la checa Krystina Pliskova, saldada por en dos sets (6-3, 6-2), y aseguró que no se nota "diferente" respecto a otros años, pero sí "más dura y fuerte" en la pista.

"Después de la primera ronda tuve dos días de descanso, lo que fue genial después de ese duro partido. Me sentí más preparada para este y ahora sé que tengo partidos sólidos de mi lado en este torneo y estoy deseando jugar más partidos. Este es un torneo que me encanta y, sí, es una edición especial, pero estoy feliz de estar en la cancha enfrentando a diferentes oponentes", se sinceró Muguruza en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas se mostró contenta de su actuación ante Krystina Pliskova, una jugadora que "tiene un gran servicio y es difícil romperla". "Tenía que estar muy concentrada para mantenerme en juego, ser inteligente y mantenerme sólida en mi servicio también", apuntó.

Para la campeona de 2016, este Roland Garros "es un torneo largo y algunos partidos son de supervivencia, otros partidos juegas mejor, otros peor", y se ve con opciones de poder pelear por el título porque tiene "la certeza" de haberlo logrado.

"Este año todo es un misterio, pero siempre pienso que puedo ganar cada torneo que juego. No te puedes confiar, tuve un partido muy duro en la primera ronda y eso sólo demuestra que realmente no hay un favorito porque el nivel medio es muy alto. Si no estás al cien por cien ese día, no vas a ganar, por eso es difícil pensar en favoritos", añadió.

Además, se ve diferente a la de otros años. "Creo que mi juego ha mejorado. Siento que mi tenis estaba ahí y está aquí, y ahora siento que estoy mejor preparada mentalmente. Creo que hice un buen trabajo para resolver algunas cosas, ver más claramente otras, poner todo en general un poco más en perspectiva, pero todo eso también lo combiné con trabajo duro. No creo que sea una jugadora diferente, pero me siento más dura, más fuerte ahí fuera", subrayó.

"Ahora, intento resolver las cosas más rápido. Antes probablemente me quedaba atrapada en algunos momentos, situaciones o pensamientos equivocados durante demasiado tiempo", agregó Muguruza, que ve "un desafío" estar metida en la 'burbuja'. "Estas son las condiciones que nos tocan y es mi elección jugar el torneo. Si no quisiera estar en estas circunstancias, me iría a casa. Tenemos que ser humildes y aceptar que esta es la forma de jugar con seguridad", sentenció.

Finalmente, sobre la estadounidense Danielle Collins, su siguiente rival, la de Caracas recordó que ya jugaron en tierra batida "el año pasado" y que es una jugadora "muy agresiva". "Será, de nuevo, igualar mi agresividad con su juego agresivo y tratar de dominar. Creo que será otra ronda difícil y tengo un día para prepararme", afirmó.