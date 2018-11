Muguruza: "No empecé muy bien y le di a Zhang muchos puntos gratis"

Publicado 31/10/2018 16:54:29 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza celebró haber sido capaz de encontrar la fórmula para reaccionar en su debut este miércoles en el WTA Elite Trophy después de no empezar "muy bien" su partido y concediendo "muchos puntos gratis" a su rival, la china Shuai Zhang.

"No empecé muy bien, no encontraba mi ritmo y le di mucho puntos gratis, y ella estaba jugando bien. Tras el primer set pensé que me quedaba otro, y entonces no importa cómo te sientes es el momento de pelear, intentar hacer algo diferente y ganarme la posibilidad de ganar el partido", señaló Muguruza tras el partido en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas dejó clara que ha venido con ambición a Zhuhai. "Estoy aquí para intentar llevarme el trofeo, es como un torneo de categoría 'Premier', así que hay muchos puntos en juego y me gustaría acabar el año con un buen sabor de boca", admitió.

"Después de varios años yendo a Singapur, este año creo no jugué bien en los momentos importantes como lo hice los años anteriores. Siento que el día que no juegas bien hay un montón de jugadoras que están jugando muy bien y tuve alguna derrotas en momentos importantes, y eso me puso un poco por detrás y hay todas estas jugadores que están a un gran nivel", prosiguió la doble ganadora de 'grandes'.

De todos modos, la exnúmero uno del mundo prefiere ser paciente. "Sé que esto es parte del proceso y que nunca va a ser perfecto, pero la parte positiva es que sigo trabajando duro", sentenció Muguruza.