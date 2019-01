Muguruza no puede con Pliskova y se despide en octavos de Melbourne

Publicado 21/01/2019 10:06:08 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza puso fin este lunes a su andadura en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras caer claramente en los octavos de final ante la checa Karolina Pliskova en dos sets por 6-3, 6-1.

La de Caracas llegaba animada a la cuarta ronda del primer 'grande' del año después de haber dejado buenas sensaciones en sus tres anteriores partidos, pero la séptima favorita fue un obstáculo demasiado alto, sobre todo por el nivel que ofreció, prácticamente infranqueable con su servicio y muy dominadora en todo momento.

Muguruza, que aspiraba a repetir los cuartos de 2017 en Melbourne Park, sabía que enfrente tenía una rival que no se le suele dar demasiado bien, más en pista dura donde la checa mejor se mueve por su saque y sus agresivos golpes. Además, en su banquillo cuenta con Conchita Martínez, muy buena conocedora de las virtudes y defectos de la doble campeona de 'Grand Slam' para aconsejarle por donde hacerle más daño.

La ex número uno del mundo apenas tuvo opciones y dijo adiós tras una hora de partido sin poder encontrar la fórmula para poder imponerse a la checa, que apenas cometió errores no forzados, y que firmó 23 ganadores, ocho más que la hispano-venezolana, en su versión más irregular (20 errores no forzados) y lastrada desde el fondo de la pista tanto por su revés a dos manos como por su 'drive'.

Además, Pliskova sólo cedió ocho puntos con su servicio, la mitad en el tercer juego del primer set donde concedió su único 'break'. Muguruza no lo aprovechó y perdió enseguida su ventaja y todo el control de un partido que ya fue de su rival, que con otra rotura en el octavo juego encarriló el parcial. En el segundo, no hubo la esperada reacción de la de Caracas, en desventaja ya demasiado pronto y sin encontrar tampoco ayuda en su servicio, decisivo en otras ocasiones.