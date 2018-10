Muguruza supera el debut en Wuhan y Suárez y Sorribes se despiden

Publicado 24/09/2018 10:55:03 CET

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza superó su estreno en el torneo de Wuhan (China), de categoría Premier de la WTA y que se disputa sobre pista dura, al imponerse este lunes a la belga Alison Van Uytvanck por 6-4 y 6-0; mientras que sus compatriotas Carla Suárez y Sara Sorribes fueron eliminadas.

La de Caracas, decimocuarta cabeza de serie, se tomó así la revancha de su eliminación ante esta rival en la segunda ronda del pasado Wimbledon y ahora intentará poner fin a su mala racha y meterse en una tercera ronda por primera vez desde que fuese semifinalista en Roland Garros.

"Estoy contenta porque creo que jugué un buen partido en general. Creo que mi intensidad y mi concentración en cada punto estuvieron siempre ahí allí. Ella es una jugadora con mucho talento y estoy feliz de haber ganado esta vez. Recuerdo el partido de Wimbledon, como un partido muy difícil para mí, pero fueron circunstancias muy diferentes allí, además de la superficie, por supuesto. Siento que lo hice mucho mejor que el partido anterior", señaló Muguruza en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La doble ganadora de 'Grand Slam' comenzó muy firme y pronto encontró recompensa a su solidez con una rotura que le dio ventaja y que le llegó a poner 5-2 arriba. Sin embargo, cuando servía para cerrar el parcial, Van Uytvanck salvó una bola de set y recuperó el 'break', un golpe que no acusó la exnúmero uno del mundo, que se llevó el siguiente saque de su oponente en blanco para confirmar la manga.

En la segunda, en cambio, apenas hubo historia. Muguruza no perdió ni un solo punto con su servicio y arrolló a la belga, a la que endosó un 'rosco' para meterse en una segunda ronda donde se medirá a la suiza Viktorija Golubic, que impidió un duelo con Sara Sorribes al derrotar a la española por 6-3, 5-7, 6-4.

El partido estuvo marcado por la debilidad de ambas con el servicio, registrándose un total de 17 roturas, nueve para la helvética que tras ganar el primer set, tuvo servicio con 5-4 en el segundo, pero no lo desaprovechó y la castellonense forzó un tercer parcial donde llegó a dominar por 4-2 antes de perder cuatro juego seguidos.

Por su parte, Carla Suárez, en su vuelta a las pistas tras alcanzar los cuartos de final en el US Open, no pudo continuar con este buen momento tras perder en su debut en Asia ante la bielorrusa Aryna Sabalenka por 7-6(2), 2-6, 6-2.

La grancanaria no pudo tomarse la revancha de la final perdida en New Haven el pasado mes de agosto después de un encuentro en el que pudo haberse llevado el primer apretado set. La de Las Palmas rompió con 5-5, pero no aprovechó la ocasión y tras dejar escapar tres bolas de set vio como su rival le rompía y se adjudicaba después la 'muerte súbita' con claridad (7/2).

De todos modos, la jugadora española supo reaccionar para hacerse con el segundo parcial con claridad gracias a una solidez con el servicio que, sin embargo, no pudo mantener en el tercero y definitivo, lastrada por un 'break' tempranero.

--RESULTADOS.

-Primera ronda.

GARBIÑE MUGURUZA (ESP/N.14) a Alison Van Uytvanck 6-4, 6-0.

Viktorija Golubic (SUI) a SARA SORRIBES 6-3, 5-7, 6-4.

Aryna Sabalenka (BLR) a CARLA SUÁREZ (ESP) 7-6(2), 2-6, 6-2.