Munar y Bouzas caen en cuartos de Ginebra y Hamburgo y Romero se queda fuera del cuadro de Roland Garros

La tenista española Jessica Bouzas. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar ha caído eliminado en los cuartos de final del torneo de Ginebra, de categoría ATP 250 y que se disputa sobre tierra batida, tras perder ante el argentino Mariano Navone (6-2, 6-2), mientras que la gallega Jessica Bouzas tampoco pudo superar los cuartos de final del WTA 250 de Rabat a la croata Petra Marcinko (6-3, 6-4).

Jaume Munar no ha podido meterse en sus primeras semifinales de la temporada tras caer en la antepenúltima ronda de Ginebra frente a Navone. El argentino pasó por encima del mallorquín con un resultado contundente, un doble 6-2 con el que no le dio ningún tipo de opción, en un encuentro que estuvo marcado por el bajo rendimiento con su saque del español --sólo mantuvo dos de sus ocho servicios--.

En el caso de Jessica Bouzas, tampoco superar la ronda de cuartos de final en el torneo de Rabat. La gallega fue superada por la croata Marcinko en un duelo igualado en el que llegó a ir 'break' arriba en la segunda manga. Sin embargo, la falta de solidez con su saque en los momentos decisivos de ambos sets hizo que la victoria se le escapara tras una hora y 20 minutos de juego.

Y la mala jornada en clave española se completó con la eliminación de Leyre Romero en la última fase clasificatoria para el cuadro final de Roland Garros, donde fue derrotada en tres sets (3-6, 6-2, 6-1) por la estadounidense Sloane Stephens, ganadora del US Open 2017 y finalista en París en 2018.