Munar, Bouzas y Sorribes caen en sus estrenos en Gstaad, Atenas e Iasi

Archivo - El tenista español Jaume Munar durante un torneo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Jaume Munar, Jessica Bouzas y Sara Sorribes no tuvieron demasiada suerte este lunes en sus respectivos estrenos en los torneos de Gstaad (Suiza), Atenas e Iasi (Rumanía) ya que cayeron los tres eliminados.

En Gstaad, en el torneo puntuable para la ATP y que se disputa sobre tierra batida, Munar, octavo cabeza de serie, no pudo con el local Dominic Stricker, invitado por los organizadores, que se impuso de forma clara en dos sets por 6-2, 6-4.

Tampoco le fue demasiado bien en la pista dura del torneo WTA de Atenas, donde Jessica Bouzas, que también partía como una de las favoritas, la sexta, no pudo con la china Qinwen Zheng, campeona olímpica en París 2024 y que llegó a ser la siete del mundo. La asiática se llevó una disputada primera manga por 7-5 y luego arrolló a la gallega en la segunda por 6-1.

Finalmente, el trío de eliminaciones lo completó Sara Sorribes en el torneo WTA de la localidad rumana de Iasi en tierra batida donde jugó con una invitación y donde fue eliminada por la húngara Anna Bondar, séptima favorita, por 7-5, 6-4.