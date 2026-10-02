Munar se mete en los cuartos del torneo Tokio

Archivo - El tenista español Jaume Munar. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar se ha metido este viernes en los cuartos de final del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y que se disputa en superficie dura, tras arrasar en octavos al portugués Jaime Faria por un contundente doble 6-1 en poco más de una hora de encuentro, un duelo en el que balear quebró el saque de su rival en cinco de los seis juegos que disputó al resto.

Jaume Munar aprovechó la confianza de eliminar a Taylor Fritz en primera ronda de Tokyo para superar con solvencia a Faria en los octavos de final. El español se mostró muy superior a su rival durante todo el encuentro, y tan solo le permitió sumar dos puntos en todo el encuentro. Especialmente acertado estuvo en el resto, desde donde sumó cinco de los seis juegos que disputó. Además, solo cedió un 'break' en contra.

Un duelo que ya arrancó con el balear llevándose los dos primeros juegos, aunque Faria reaccionaría rompiendo el saque de Munar en el tercer juego. Un conato de reacción que sería un espejismo, ya que el español sumaría cuatro juegos consecutivos para cerrar la primera manga por 6-1. Un resultado contundente que repetiría en el segundo set, en el que seis juegos seguidos de Munar acabaron por cerrar su triunfo (6-1). Ahora, en cuartos se medirá al francés Kyrian Jacquet.

No corrió la misma suerte que Munar su compatriota Pablo Carreño. El asturiano no pudo superar su debut en el ATP 500 de Pekín, en el que cayó en primera ronda ante Daniil Medvedev, cabeza de serie número 3 del torneo. El ruso se impuso en dos sets (6-4, 6-2) en un partido en el que Carreño no pudo quebrar en ninguna ocasión el saque de su rival, por lo que los tres 'break' de Medvedev, uno en el primer set y dos en el segundo, fueron suficientes para firmar su pase a octavos.