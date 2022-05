Murray: "Wimbledon nunca será una exhibición"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista escocés Andy Murray, ganador de Wimbledon en 2013 y 2016, afirmó ante la polémica por la retirada por ATP y WTA de los puntos que otorgaba el Grand Slam a los participantes que a los aficionados "no les importará el ranking" y que "recordarán a quien gane" Wimbledon, que "nunca será una exhibición".

"Me atrevo a pronosticar que la mayoría de gente que esté viendo tenis en la pista central de Wimbledon dentro de unas semanas no sabrá o no le importará mucho cuántos puntos recibe en el ranking un tenista por ganar un partido de tercera ronda", expresó Andy Murray en su cuenta de Twitter.

El tenista fue muy claro explicando lo que piensa sobre la próxima edición del Grand Slam tras la decisión de ATP y WTA. "Os garantizo que se recordará al ganador. Wimbledon no será nunca una exhibición. Punto", aseguró.

Andy Murray utilizó, para explicar su razonamiento, el ejemplo de otros deportes que le gustan. "Sigo el golf muy de cerca y no tengo ni idea de cuántos puntos gana en el ranking el ganador del Masters de Augusta. A mis amigos y a mí nos encanta el fútbol y ninguno de nosotros sabe o le importa cuántos puntos te da en el ranking ganar el Mundial. Pero puedo decir exactamente quién ganó el Mundial y el Masters de Augusta", dijo.

La polémica viene a raíz de la decisión de ATP y WTA de despojar a Wimbledon de los puntos que repartía en el Grand Slam después de que el All England Tennis Club denegara la participación a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Ucrania.