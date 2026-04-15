El Mutua Madrid Open contará con una exposición sobre la historia de Carlos Alcaraz. - FUNDACIÓN ALCARAZ

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open contará con la muestra expositiva 'En movimiento por la infancia', una propuesta que va más allá del tenis y que invita a reflexionar sobre las oportunidades en la infancia a través de la historia personal y deportiva de Carlos Alcaraz.

'En movimiento por la infancia', instalada en la Caja Mágica, es una exposición que invita a reflexionar sobre la importancia de las oportunidades durante la niñez, una etapa decisiva en el desarrollo de cualquier persona.

La muestra propone un recorrido a través de la vida de Carlos Alcaraz, su crecimiento personal y deportivo, sus referentes y algunos de sus logros más destacados, con el objetivo de visibilizar los principales factores que influyen en el desarrollo de niños y niñas y subrayar la necesidad de acompañarlos para que puedan desplegar todo su potencial.

'En movimiento por la infancia' es una adaptación de la exposición 'Los pies en la tierra', celebrada el pasado año en Murcia, y que próximamente iniciará su recorrido por otras ciudades españolas. La versión presentada en Madrid ha sido concebida específicamente para el espacio del Mutua Madrid Open, manteniendo la esencia y el mensaje de la muestra original a través de una propuesta cercana, lúdica y experiencial.

Los visitantes podrán descubrir distintos objetos vinculados a la trayectoria de Alcaraz, como raquetas, equipaciones, zapatillas y trofeos de su infancia, así como los cuatro títulos de Grand Slam. Además, podrán descubrir otros elementos sorprendentes que permitirán acercarse a su historia desde una perspectiva humana y social.

La exposición se articula en torno a algunos de los principales factores que condicionan el desarrollo en la infancia, como el entorno, la educación o la salud; reivindica el papel de los referentes, figuras capaces de inspirar y de demostrar que otras realidades son posibles cuando existen oportunidades; e invita a reflexionar sobre el concepto de éxito.

El propio Carlos Alcaraz, presidente de la fundación, explicó que la exposición es una ocasión para recordar cómo "la infancia marca la vida" de cada persona. "Os animo a que vengáis a descubrir lo que os hemos preparado", apuntó.

Por su parte, Garbiñe Muguruza, co-directora del Mutua Madrid Open, destacó el valor de acoger una iniciativa de este tipo en el marco del torneo: "Para el Mutua Madrid Open es un orgullo abrir espacio a una exposición con un mensaje tan necesario e inspirador. El deporte también puede ser una herramienta para reflexionar, educar y generar oportunidades, y esta muestra conecta de una manera muy especial con esos valores".

La muestra 'En movimiento por la infancia' podrá visitarse en la planta -2 del Mutua Madrid Open durante todo el torneo, del 20 de abril al 3 de mayo de 2026, desde la hora de apertura hasta las 20.00 horas.