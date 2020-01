Nadal: "Cuando juegas contra Kyrgios sabes que tendrás que llegar al límite"

Publicado 27/01/2020 14:44:09 CET

El tenista español Rafa Nadal se mostró feliz por haber pasado a los cuartos de final del Abierto de Australia después de derrotar este lunes al australiano Nick Kyrgios ante el que ya sabía que tendría "llegar al límite".

"Cuando juegas contra él sabes que vas a tener que llegar hasta el límite porque sueles tener pocas pelotas de 'break'. Al final, juegas contra un sacador de gran talento como Kyrgios y sabes que tienes que hacer las cosas bien si quieres progresar", señaló Nadal en declaraciones a 'Eurosport'.

El manacorí se mostró "feliz por la victoria". "Pero también por haber podido reaccionar y reconducir el ritmo del partido volviendo a sacar bien", añadió después de haber desperdiciado saque con 5-4 en el cuarto para haber cerrado el partido.

"Al final es cierto que he tenido algo nervios a la hora de cerrar el partido y no he sacado con la soltura con la que lo he hecho el resto del partido", relató sobre ese momento de un duelo que se le complicó por "dos errores" en el segundo set, en relación al 15-40 que desperdició al inicio porque le faltó "algo de agresividad para golpear la bola" y al servicio perdido posteriormente.

"Luego creo que he jugado un buen 'tie-break en el tercer set quitando la doble falta del 6/5 sacando para lograr el set", recordó el de Manacor, que en el cuarto set tenía "la sensación de estar mejor que él".

En este sentido, el número uno del mundo celebró haber "dominado" en esa manga "los puntos desde el fondo hasta el 5-4" y el haber "intentado moverle por la pista para verle más cansado" porque él se sentía "más cómodo".

Finalmente, Nadal no quiso olvidar el recuerdo al fallecido Kobe Bryant. "Días como el de hoy son para olvidar. Al levantarme he mirado el teléfono y he visto la noticia y, honestamente, me ha costado volver a conciliar el sueño", lamentó.

"Aunque no tuviese una relación directa con él, es alguien con quien has crecido y vivido sus triunfos y todas las cosas increíbles que ha logrado. Es uno de los deportistas referencia en el mundo del deporte y es un día muy triste y solo puedo desear que tanto él como su hija descansen en paz y todo el ánimo para su familia", sentenció ataviado con una gorra de Los Angeles Lakers, el equipo en la NBA del estelar escolta.