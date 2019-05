Nadal: "Para ganar Roland Garros no se necesita ganar ningún torneo antes"

Actualizado 07/05/2019 17:06:39 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha reconocido que está "un poquito débil" debido a un virus estomacal que arrastra desde el domingo, pero ha añadido que se siente "bien" y que espera que eso no le "afecte" en el Mutua Madrid Open, donde debutará este miércoles ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, aclarando además que "para ganar Roland Garros no se necesita ganar ningún torneo antes".

"El domingo me levanté con un virus en la barriga, vine para hacerme la foto con David (Ferrer) pero me tuve que volver al hotel. Hoy he entrenado un poquito mejor, pero sigo sin tener sensaciones súper positivas a nivel corporal porque salgo de un proceso. Cuando sales de algo así el cuerpo está un poquito más débil, pero es un torneo súper importante para mí y espero estar listo. Me siento bien y espero que no me afecte", explicó Nadal en la rueda de prensa celebrada en la Caja Mágica.

El balear subrayó que "cuando tienes problemas físicos deber aceptarlo y convivir con ellos". "Desgraciadamente tengo experiencia en ello. A partir de ahí mis sensaciones están siendo bastante correctas. Simplemente estoy esperando seguir la línea de esta última semana y media y si la consigo seguir dos o tres semanas creo que me voy a poner en una situación favorable", valoró de cara a Roland Garros, la gran cita de cada año en la tierra batida.

"Es mejor ganar torneos antes de Roland Garros, pero no creo que para ganar Roland Garros se necesite ganar ningún torneo antes. Lo que necesito es llegar sano y jugando bien; si eso ocurre tendré mis opciones; si eso no ocurre no tendré opciones, haya ganado antes o no", valoró sobre el segundo 'Grand Slam' de la temporada.

Tras caer en semifinales de Montecarlo y Barcelona, sus dos primeras citas del curso sobre polvo de ladrillo, el número dos mundial reconoció que "evidentemente ojalá hubiera llegado aquí con cuatro títulos", pero que no tiene "más presión" por eso.

"NO VOY A EXPLICAR TODO LO QUE ME HA OCURRIDO LOS ÚLTIMOS 18 MESES"

"Sé todo lo que me ha ocurrido en estos últimos 18 meses y no lo voy a explicar, hay cosas que sabéis y cosas que no sabéis a nivel físico, pero a partir de ahí intento mirar los avances de manera positiva. Barcelona fue un avance positivo, desde entonces me he vuelto a encontrar mucho mejor. Me siento mucho mejor ahora que hace dos semanas antes de empezar en Montecarlo. Lo fundamental es recuperar la confianza en mi cuerpo y mi juego", resaltó.

Por otra parte, Nadal fue interpelado por otros dos grandes nombres propios del Masters 1.000 de Madrid, Ferrer y Roger Federer. "Que se despida David en este torneo es una mala noticia para el deporte español, pero es su decisión. Va a ser un momento emocionante y triste para todos. Que vuelva Federer es una gran noticia para el torneo y para lo seguidores", señaló un Nadal visiblemente molesto cuando se le preguntó por la diferencia de premios económicos en los circuitos masculino y femenino.

"No sé lo que pasa en el fútbol, en el golf, o en el modelaje... ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? No lo sé y tampoco hablamos todo el día de diferencia salarias. Llega un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas y buscando la polémica. Yo habitualmente intento evitar la hipocresía y contesto, y aunque lo hago de manera correcta y ecuánime a vosotros os interesa más un titular que pueda vender, así que no voy a contestar más sobre este tema. A veces se tergiversan mis palabras. Tengo madre y hermana y son de las personas que más quiero en este mundo, lo que quiero es que hombre y mujeres seamos exactamente iguales y tengamos los mismos derechos", reflexionó.