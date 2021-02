Nadal renuncia al torneo de Rotterdam para recuperarse de la espalda

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha anunciado su renuncia a disputar la próxima semana el torneo de Rotterdam, de categoría ATP 500, debido a sus molestias en la espalda que ya le afectaron en el Abierto de Australia y de las que desea recuperarse por completo antes de volver a jugar.

"Con mucha tristeza tengo que renunciar a Rotterdam. Como la mayoría de aficionados ya saben, sufrí algunos problemas de espalda en Australia que comenzaron en Adelaida y continuaron en Melbourne. Encontramos una solución temporal que me permitió jugar sin dolores en la segunda semana del torneo. Una vez que regresé a España, visité a mi médico y junto con mi equipo me aconsejaron no jugar la semana que viene", explicó Nadal en sus redes sociales.

El balear añadió que tenía "muchas ganas de volver a Rotterdam y a los Países Bajos". "Hace tiempo que no juego allí y este era el año perfecto por mi calendario. Espero volver y jugar allí pronto. Le deseo lo mejor para el torneo, que siempre es un evento de primera clase", finalizó.