Nadal: "Es sencillo aceptar lo ocurrido"

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que es "sencillo" aceptar su derrota en su estreno en el torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada, ante el croata Borna Coric (7-6(9), 4-6, 6-3), ya que regresaba tras un periodo de mes y medio de lesión, y ha afirmado que debe "mirar adelante" y centrarse ya en el próximo US Open.

"Obviamente, no he jugado mi mejor partido. Es algo que puede suceder. Tradicionalmente este torneo ha sido complicado para mí. Así que al volver tras un período duro, es algo sencillo de aceptar y es fácil dar la enhorabuena a Borna, ha jugado mejor", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que es "complicado" sacar "lecturas positivas". "Necesito mejorar y necesito entrenar. Tengo que restar mejor. Necesito días en la pista, esa es la realidad. Obviamente he tenido mis opciones al principio; en el 'tiebreak' he tenido dos oportunidades importantes con las dos pelotas de set, pero he jugado muy mal un par de golpes más o menos sencillos", indicó.

En este sentido, el balear recordó que hizo "un par de golpes terribles" tras haberse colocado 0-30 al inicio del tercer set, además de invitar a "mirar adelante". "Conozco el camino. Lo principal para mí es estar sano. Ha sido una lesión complicada de manejar, siendo sincero", subrayó.

"El último mes y medio no ha sido sencillo, porque al tener una rotura en el abdominal no saber cuándo estarás recuperado al 100%. Eso afecta en el sentido de no saber si serás capaz de ir al máximo en cada servicio", prosiguió.

Por último, Nadal explicó que ahora se centra en el próximo US Open, el último 'Grand Slam' de la temporada. "Necesito mirar adelante y comenzar a pensar en la energía que la grada me da en Nueva York. Es un lugar muy especial para mí y lo disfruto. Allí he vivido momentos inolvidables y voy a dar lo mejor cada día para llegar preparado", finalizó.