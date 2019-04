Nadal sufre para ganar a Mayer en tres sets y sigue defendiendo título en el Godó

Actualizado 24/04/2019 20:44:01 CET

David Ferrer se niega a despedirse del Godó, supera a Pouille y se cita con Nadal en octavos

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal ha ganado este miércoles al argentino Leonardo Mayer (6-7, 6-4 y 6-2) en su estreno en el Barcelona Open Banc Sabadell-67º Trofeo Conde de Godó, en un partido en el que cedió el primer set y se vio obligado a remontar pero en el que logró superar a su rival para seguir defendiendo título, buscar la docena de ellos en el Godó y medirse a David Ferrer en los octavos de final.

Necesitó dos horas y cincuenta minutos el de Manacor para superar al actual número 63 del mundo, al que había ganado sus cinco partidos previos. Un revés cruzado ganador puso fin al sueño de Mayer y a la cierta agonía de un Nadal que tuvo que jugar en una pista central, que lleva su nombre, llena pero con una molesta presencia del viento.

Tras perder ante Fabio Fognini en la semifinal de Montecarlo, Nadal buscaba alargar su idilio con el Godó y, de momento, sigue vivo. Pero no ha debutado con soltura, con dominio aplastante sobre el rival, como hacía últimamente. Esta vez tuvo que irse a tres sets, tuvo que remar desde el fondo de pista más de lo esperado y doblegar la resistencia del argentino con paciencia y trabajo.

Quedó en susto pero Nadal pudo pagar caro sus dos errores en el primer set. Lo dominaba por 5-3 tras romperle el servicio a Mayer pero sacando para cerrar la manga perdió el saque (15-40) para el 5-4 y, pese a tener una bola de set (30-40) en el siguiente saque del argentino, no lo aprovechó y se fueron al 'tie break'. En él, Mayer se impuso con una mini rotura (7-9).

La segunda manga empezó con Nadal rompiendo el servicio de Mayer y ya no habría más roturas, aunque Nadal vio cómo resistía su rival hasta el 6-4. El tercer y definitivo set fue el hundimiento de Mayer, errático en la red, y el resurgir de un Nadal que no estuvo a su mejor nivel ni se acercó, pero que supo sacar fuerzas de flaqueza para romperle dos saques a su rival, no ceder ninguno, y cerrar la manga con 6-2 a su favor.

Mayer se lleva el consuelo de ser el único jugador capaz de ganar un set a Rafa Nadal en su primer partido en Barcelona, en 14 participaciones del mallorquín en el Godó. En 2014 estuvo cerca de lograrlo Albert Ramos-Viñolas, pero en el 'tie break' se impuso Nadal 7-6[2] y 6-4, en un año en el que Nicolás Almagro, homenajeado este miércoles por el RCT Barcelona, le ganó en cuartos.

Además, desde que Fabio Fognini ganó a Nadal en los octavos de final de la edición de 2015, Nadal no cedía un solo set en Barcelona. Desde entonces, quince partidos ganados sin un solo set perdido para sumar tres de sus once títulos en el Godó. De momento, pese a su sufrimiento, sigue adelante en busca de su duodécimo título en un torneo del que es el 'rey'.

Nadal jugará en Tercera Ronda, los octavos de final, contra quien fuera su gran enemigo en el Godó y a la vez buen compañero fuera de las pistas; David Ferrer. El veterano tenista de Xàbia, que se retirará tras el torneo de Madrid, no había ganado a Lucas Pouille en sus dos partidos previos pero, en la central de Barcelona, jugó a gran nivel para citarse con un Rafa Nadal que da nombre a la pista.

En apenas 1:16 horas de juego, Ferrer, invitado por el torneo para despedirse de un Godó en el que acumula cuatro finales --todas perdidas ante Nadal--, superó a un Pouille que era el 15º cabeza de serie por 6-3 y 6-1. Rápido de piernas, moviendo bien al galo, con la muñeca fina y su gran resto, Ferrer citó a Nadal en lo que se presume un gran duelo. Hasta el momento, se han visto las caras en 31 ocasiones con un balance de 25-6 para Nadal.

La primera manga empezó sin fallos en el servicio, aunque tras el 2-2 Pouille se hundió y Ferrer, sin la presión de antaño y sabiendo que juega para ganar pero en el ocaso de su carrera y buscando los merecidos homenajes, se salió. Le rompió el servicio a Pouille tres veces seguidas dejando en susto su única pérdida en el saque, para el 6-3 final.

En el segundo set todavía hubo menos rivalidad. Empezó Ferrer como un huracán, en la soleada Pista Rafa Nadal, y firmó un 5-0 rompiendo el saque de Pouille en dos ocasiones más. El 5-1 fue la anécdota y, sacando para pedirle cita a Nadal en los octavos, no falló. Tuvo dos bolas de partido y aprovechó la primera.

Albert Ramos no pudo con el ruso Daniil Medvedev en la Pista Manuel Orante, y cayó en tres sets (6-3, 2-6 y 6-1) en un partido en el que apenas pudo mostrar su mejor versión. Lo hizo en la segunda manga, en una pista volcada con él, pero el ruso, séptimo cabeza de serie del torneo, le aguantó el juego, peloteó con criterio e impuso su mejor nivel.

Medvedev se medirá al estadounidense Mackenzie McDonald, que superó a Gilles Simon en Segunda Ronda (6-3 y 6-2), en los octavos de final. Por su parte, el canadiense de 18 años Felix Auger-Aliassime (número 16 del torneo) superó al tunecino Malek Jaziri (6-3 y 7-6[7]) para citarse con el japonés y bicampeón del Godó Kei Nishikori en Tercera Ronda.

Nicola Kuhn, actual número 276 del ranking ATP e invitado por el torneo, perdió ante Roberto Carballés, repescado a última hora por la baja por lesión del italiano Fabio Fognini, ganador el pasado domingo del Masters 1000 de Montecarlo. En el duelo español, Carballés sorprendió a la joven promesa por 6-7[4], 6-4 y 6-2 en un duelo en el que el tinerfeño fue de menos a más.

La larga jornada la cerraron con derrota Fernando Verdasco y Pablo Carreño. El madrileño no pudo con un Grigor Dimitrov necesitado de triunfos en los últimos meses (6-2, 6-7(4), 6-3). El búlgaro puso el 4-3 en duelos directos con 'Fer' y se citó con Nicolas Jarry. Mientras, Carreño tampoco pudo alcanzar los octavos por culpa del francés Benoit Paire (6-4, 6-7(9), 6-1), en otro duro encuentro a tres sets en el que salvó dos bolas de partido en el segundo.