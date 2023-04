Novak Djokovic arrebata el número uno a Carlos Alcaraz

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha caído al número dos del mundo, tras la actualización este lunes del ranking ATP, y el serbio Novak Djokovic vuelve a encabezar la lista, en la que Rafa Nadal, que sigue recuperándose de su lesión, cae un puesto más hasta el decimocuarto.

La derrota en las semifinales del Masters 1.000 de Miami ante el italiano Jannik Sinner impidió al murciano defender su corona en tierras norteamericanas y ganar el 'Sunshine Double'. Los 640 puntos perdidos le han hecho bajar a la segunda plaza (6.780), a 380 puntos de Djokovic (7.160). Aun así, ha pasado un total de 21 semanas como número uno, divididas en dos etapas.

El balcánico, ausente en Miami por no poder entrar en Estados Unidos al no estar vacunado contra el coronavirus, no pierde puntos, ya que tampoco el año pasado disputó el torneo, y comenzará su semana número 381 en la cima del ranking ATP. No compite desde principios de marzo en Dubái y volverá a la acción en el Masters 1.000 de Montecarlo -donde defenderá solo diez puntos tras caer en segunda ronda en 2022 ante Alejandro Davidovich-.

En el número tres permanece el griego Stefanos Tsitsipas (5.770), mientras que el ruso Daniil Medvedev asciende una posición hasta la cuarta (5.150), en detrimento del noruego Casper Ruud (5.005), después de conquistar el Masters 1.000 de Miami.

El ruso Andrey Rublev y el canadiense Felix Auger-Aliassime permutan puesto, ahora sexto y séptimo respectivamente, el danés Holger Rune es octavo, el italiano Jannik Sinner, finalista en Miami, asciende dos lugares hasta el noveno y el estadounidense Taylor Fritz cierra el 'Top 10'.

Entre los españoles, Nadal baja una plaza hasta la decimocuarta; Pablo Carreño se mantiene en el puesto 17, igual que Roberto Bautista en el 28; Alejandro Davidovich sube un lugar hasta el 24; Bernabé Zapata baja dos al 43 y Albert Ramos uno hasta el 52; Roberto Carballés asciende dos hasta el 82; y Jaume Munar pega un bajón de 17 plazas hasta el 83.