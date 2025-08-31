Ostapenko se disculpa por sus comentarios tras la derrota con Townsend en el US Open

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista letona Jelena Ostapenko se disculpó este sábado por sus comentarios hacia la estadounidense Taylor Towsend tras la derrota sufrida en la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada.

La jugadora báltica se mostró muy enfadada con la americana al término del encuentro, y apuntándola con el dedo la espetó que no tenía "educación" ni "clase", principalmente porque no se había disculpado tras ganar un punto con la bola tocando la red previamente. La reacción de la campeona de Roland Garros en 2017 fue muy criticada y fue acusada de racismo, algo que ella misma desmintió tajantemente.

"Quería disculparme por algunas de las cosas que dije durante mi partido de individuales de segunda ronda. El inglés no es mi lengua materna, así que, cuando hablé de educación, me refería únicamente a lo que yo considero etiqueta en el tenis, pero entiendo que las palabras que utilicé podrían haber ofendido a mucha gente más allá de la pista de tenis. Agradezco el apoyo mientras sigo aprendiendo y creciendo como persona y tenista. Adiós Nueva York y espero volver el año que viene", escribió Ostapenko en su perfil oficial de 'Instagram'.

Por su parte, Townsend, una de las sorpresas del 'grande' neoyorquino hasta el momento, agradeció esta disculpa. "Está bien que lo haya hecho, no pasa nada. Al fin y al cabo, creo que es una lección de aprendizaje para ella. Como dije la primera vez, no puedes imponer tus expectativas a los demás y, al final, eso es lo que pasó", remarcó a los medios tras su victoria en el cuadro de dobles junto a la checa Katerina Siniakova.

La estadounidense cree que Ostapenko "esperaba" que ella reaccionara "de cierta manera". "No lo hice y eso la enfureció, lo que la llevó a decir cosas hirientes, beligerantes y ofensivas, no sólo para mí, sino para el deporte y para toda una cultura de personas a las que intento representar lo mejor que puedo. Realmente espero que de esto pueda sacar que no puedes controlar a la gente y que es mejor centrarse en uno mismo", zanjó.