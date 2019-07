Pablo Carreño sufre la remontada de Rublev en semifinales de Hamburgo

Publicado 27/07/2019 19:25:17 CET

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño perdió (4-6, 7-5, 6-1) ante el ruso Andrey Rublev la opción de llegar a la final del torneo de Hamburgo, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre tierra.

Carreño se apuntó el primer set, pero la lucha entre ambos no bajó un ápice, con el español entrando en más errores no forzados en el decisivo parcial. El asturiano, que jugaba la segunda semifinal de la temporada tras la de hace un mes en Antalya, comenzó con buen pie y un 4-6 que no perturbó el juego de su rival.

El choque se convirtió en un gran intercambio de fondo de pista, los dos muy agresivos y haciendo daño al resto. El joven ruso dio la vuelta a un 2-4 en el segundo set para alargar el partido. Los dos pegaron con todo en el tercer parcial, pero Carreño comenzó a estrellarse con la red.

Ante el enfado del español, Rublev mantuvo la solidez y acierto en sus golpes para poner un 5-0 que firmó la rendición del asturiano. El ruso, de 21 años, buscará el segundo título de su carrera en su tercera final ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, vigente campeón en Hamburgo y que salvó dos bolas de partido en su victoria sobre Alexander Zverev (6-4, 4-6, 7-6(5)).