Paula Badosa se retira del Mutua Madrid Open antes de su debut

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa no jugará finalmente el Mutua Madrid Open, quinto WTA 1000 de la temporada y en el que tenía que debutar este viernes a partir de las 11.00 horas, debido a sus problemas físicos en la espalda.

"A pesar de sus esfuerzos, Paula Badosa no podrá participar en el Mutua Madrid Open y acaba de anunciar su baja en el torneo. Te deseamos una rápida recuperación, esperamos verte de vuelta en pista lo más pronto posible", confirmó la organización del torneo.

Por su parte, la tenista catalana confesó su tristeza por no jugar. "He intentado hacer todo lo posible hasta el último momento porque sabéis la ilusión que me hace jugar en casa, pero está siendo una lesión complicada. Espero poder estar al cien por cien pronto", subrayó en su perfil oficial de 'Instagram'.

Pese a arrancar el año 2025 con fuerza y alcanzar unas históricas semifinales en el Abierto de Australia, a partir de ahí los problemas físicos en su espalda han vuelto a impedirla jugar con asiduidad, teniéndose que retirar en el torneo de Mérida (México) durante su partido ante la australiana Daria Saville y antes de jugar los octavos de final en Miami (Estados Unidos) frente a la filipina Alexandra Eala. La española no juega desde finales de marzo.

"No estoy en plena forma, estoy recuperándome, ha sido una de mis lesiones más duras en la recuperación porque es totalmente distinta a lo que he tenido pasado. Lo pasaba fatal en mi vida normal, porque tenía constantemente dolor. Me costaba dormir o andar, ha sido muy duro, pero he hecho un par de infiltraciones y ambas han respondido muy bien. Pese a ello, cada mañana que me levanto lo hago asustada, pero de momento el 'feedback' está siendo muy bueno", había afirmado en la previa del torneo de la Caja Mágica.