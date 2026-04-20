Paula Badosa: "El tenis va a salir en cuanto me encuentre a mí misma"

Paula Badosa atiende a los medios durante el Mutua Madrid Open 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La tenista española Paula Badosa aseguró este lunes que a nivel físico se siente "bien desde hace tres o cuatro semanas" y que ahora es cuestión de encontrarse a sí misma porque entonces "el tenis va a salir", dejando claro que tiene "fe" en que las cosas puedan cambiar, empezando por su paso por el Mutua Madrid Open, el WTA 1000 donde fue semifinalista en 2021.
"Creo que mi cuerpo ahora se siente bien desde hace tres o cuatro semanas, así que eso es algo positivo y ahora estoy construyendo mi confianza en mi tenis. Creo que estoy jugando bien, es solo un tema de tiempo, de confianza y de encontrarme a mí misma", señaló Badosa a los medios en la Caja Mágica, sede del torneo madrileño.
La catalana dejó claro que ha llegado "mejor" en otras ocasiones, pero no quiere obsesionarse con eso porque "es la situación que hay". "También soy una persona que siempre he salido de los momentos más difíciles. Creo que, tenísticamente, el tenis está ahí y creo que es un poco ir cambiando, que las dinámicas vayan cambiando, que también la confianza ayuda mucho en ese aspecto. Cuando alguien ha sido de las mejores jugadoras del mundo, creo que sabe que en cualquier torneo esa cosa puede girar y siempre tengo esa fe, aunque esté en un momento muy difícil", apuntó,
"El físico me está respondiendo bien, eso es positivo y ahora es un poco que el puzle se vaya ordenando un poco en mi cabeza y en mi tenis, y que me vuelva a encontrar a mí misma. Creo que cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir", añadió al respecto.
Badosa siempre afronta con "la misma presión" los partidos. "También es lo que me identifica, si no, no hubiese llegado a donde estoy. Me da un poco igual estar 150 del mundo o la dos porque pienso que puedo ganar o perder contra cualquiera. Soy muy competitiva y me voy a exigir igual en el momento que estoy ahora u ojalá en el futuro cuando esté más arriba", aseveró.
A la española le "puede ayudar mucho" jugar en Madrid, donde tuvo su primer gran despegue, si conecta "con la parte positiva y buena con el público". "Obviamente, me gusta mucho jugar en casa y Madrid es una ciudad que disfruto mucho y donde estoy a gusto. Lo de la sonrisa siempre tiene que estar y sea un momento mejor o peor, intento estar lo mejor posible y disfrutar de esto porque siempre lo digo, al final no sé cuánto tiempo voy a jugar y seguro que dentro de 10 años voy a mirar atrás y voy a estar diciendo que me gustaría jugar Madrid otra vez", subrayó.
Badosa confirmó que ha hecho algún tipo de ajuste para adaptarlo a su condición física y "quizá cambiar un poco" su estilo de tenis para "acortar un 'poquito' los puntos en ese aspecto". "Pero es algo que tampoco viene de mi esencia porque a mí tampoco me gusta. Me gusta jugar muy táctico y me gusta jugar a tenis, pero sí que hay que ajustar cosas y eso requiere un tiempo y una adaptación, y a veces no es fácil, pero estamos en el camino", remarcó.
Finalmente, fue preguntada por el tema de las apuestas y las presiones y amenazas. "Es horrible la verdad. Lo veo constantemente, cada día recibo esas tonterías. Desgraciadamente no se puede quitar porque creo que hay mucho negocio detrás, desafortunadamente, pero sí que es complicado", admitió.
"Creo que quizá el momento que me pilla a mí es diferente porque sé que no me lo tomo ni en serio, pero sé que por ejemplo para una chica de 18, 19, 20 años puede ser complicado porque yo he estado ahí y eso al final te puede crear muchas inseguridades en la cabeza, sobre todo cuando estás jugando un deporte donde la cabeza tiene que estar muy tranquila", sentenció al respecto.