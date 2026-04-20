Bouzas: "Ahora intento no ser resultadista y pensar a largo plazo"

Jessica Bouzas atiende a los medios durante el Mutua Madrid Open 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas desveló que, con un ranking más alto y más madurez competitiva, intenta "no ser resultadista" y focalizarse en el "largo plazo", en un circuito con un "nivel altísimo", por lo que intenta "aprender" de las mejores y quitarse "ese respeto" cuando juega contra ellas.

"Muy feliz de estar un poco en casa, de ver a toda mi gente, que se respira ese ambiente un poco de volver a casa y de estar en uno de mis torneos favoritos. Así que con muchas ganas de empezar", arrancó Bouzas su encuentro con los medios en el Mutua Madrid Open 2026, en el que debutará en primera ronda ante la brasileña Haddad Maia.

La de Villagarcía de Arosa, de 23 años, aseguró que "al torneo y a Madrid" les tiene "muchísimo cariño". "Desde que me daban las 'wild cards' y podía jugar la fase previa es un torneo que siempre me ha hecho especial ilusión, por no decir uno de los que más. Obviamente, también hay un poco de nervios, un poco de esa adrenalina de jugar enfrente de toda la gente que más nos apoya, como es la gente española", explicó.

"El nivel es altísimo, sobre todo este año. He jugado todos torneos bastante grandes, Master 1000, 500, y ahí se nota un poco la exigencia. Pero yo lo que destacaría de ahora mismo es que el nivel de exigencia es muchísimo más alto, no puedes permitirte ningún mínimo error, porque lo aprovechan", comentó sobre el nivel actual en el circuito, donde hay "una intensidad mucho más alta".

Por ello, cuando Bouzas cede "un poco" ya "no hay vuelta atrás". "Yo sigo tratando de aprender de ellas, también quitarme un poco ese respeto y jugar exactamente igual que cuando juegas contra otras jugadoras pero creo que es un largo camino y quedan muchas cosas para mejorar", expresó respecto a Aryna Sabalenka y el resto de jugadoras en la parte alta del ranking.

"El saque creo que es un punto superimportante, he estado cambiándolo bastante durante estas semanas que he parado un poquito y estamos viendo a ver qué tal va, buscar un poco de soluciones y probar otras cositas, porque es un detalle muy importante a día de hoy y creo que nos falta mejorar", expresó sobre el servicio y su trabajo para mejorarlo.

La gallega sigue "aprendiendo muchísimo". "Sobre todo, el cambio que veo en esta Jessica es que intento no ser resultadista sino un poco pensar a largo plazo y en el trabajo en escuchar mucho a la gente con más experiencia y que pueda ayudarme a evolucionar como tenista y obviamente como persona", reveló.

"Más que la presión, son las ganas de hacer un buen tenis. Al final, ganar o perder es un resultado, es lo que mi cabeza prioriza, aunque en estos torneos la presión en general es inevitable. Siempre se crean expectativas y uno tiene que estar a un lado de eso y seguir trabajando. Conmigo se generaron muchas expectativas antes de asentarme un poco en el 'top 100'. Esto es muy largo, quedan muchos años. Y priorizar obviamente la salud mental y seguir disfrutando y jugando este deporte que es por lo que realmente empiezo a jugar a esto", defendió.

Bouzas reveló que antes era los 'Grand Slam' las cuatro semanas del año donde en las que tenía "especial ilusión", y ahora "es semana a semana, día a día". "Me centro muchísimo en el trabajo diario, mi prioridad mejorar en todas esas cosas y ojalá se vean los resultados", deseó.

Finalmente, abordó la situación de Sara Sorribes, tras su parón por salud mental y ahora en la fase previa del Mutua Madrid Open. "Se me pone la piel de gallina, la he visto hace nada y llevaba tiempo sin verla. Sara es una persona que me ha ayudado muchísimo, me dio un montón de consejos siempre desde la humildad, y un trabajo que yo no se lo he visto absolutamente a nadie", elogió.

"El parón fue también un 'shock' para todos pero que vuelva es un orgullo para todos y creo que no hay que olvidarse de ella, ha tenido una carrera espectacular, ojalá sea por muchos más años. Todos deberíamos estar orgullosos de tenerla y de que sea una tenista española tan buena", concluyó.